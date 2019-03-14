0553 313 94 23

UPS kargo şubeleri UPS kargo çalışma saatleri UPS kargo takip sorgulama

Vatandaşlar ister alışverişte olsun ister kargo taşımacılıkta olsun ulaşım ve taşıma problemi yaşamadan istediği şeye kargo şirketleri sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanına sahip olmakta. UPS Kargo İstanbul şubelerine bu sayfadan seçim yaparak ulaşabilirsiniz. UPS Kargo İstanbul şubeleri çalışma saatleri hafta içi hafta sonu nedir? PTT kargo çalışma saatleri ve PTT kargo takip sorgulama. UPS Kargo sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? UPS Kargo çalışma saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde.

14 Mart 2019 Perşembe 10:46
UPS kargo şubeleri UPS kargo çalışma saatleri UPS kargo takip sorgulama

Vatandaşlar ister alışverişte olsun ister kargo taşımacılıkta olsun ulaşım ve taşıma problemi yaşamadan istediği şeye kargo şirketleri sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanına sahip olmakta. UPS Kargo İstanbul şubelerine bu sayfadan seçim yaparak ulaşabilirsiniz. UPS Kargo İstanbul şubeleri çalışma saatleri hafta içi hafta sonu nedir? UPS Kargo sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? UPS Kargo çalışma saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde.

1988 yılında Türkiye pazarına giren UPS Kargo’nun (United Parcel Service) yaklaşık 220 ülkede şubesi bulunmaktadır. Peki, UPS Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, UPS Kargo mesai saatleri 2019

UPS kargo çalışma saatleri nedir?

UPS Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden UPS kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

UPS Kargo merkez binası, Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. UPS Plaza No:87 34015 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

UPS Kargo İstanbul Şubeleri

UPS Kargo Sultanbeyli Şube (Sultanbeyli, İstanbul)

Adres: Akşemsettin Mahallesi Akgül Caddesi İbrahim Efendi Sokak Numara: 16/A Sultanbeyli – İstanbul

UPS Kargo Maltepe Şube (Maltepe, İstanbul)

Adres: Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Numara: 15/A Maltepe – İstanbul

UPS Kargo İmes Şube (Ümraniye, İstanbul)

Adres: Esenkent Mahallesi Semir Sokak Numara: 2 Ümraniye – İstanbul

UPS Kargo Beykoz Şube (Çekmeköy, İstanbul)

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Erdoğan Sokak Numara: 22/A Çekmeköy – İstanbul

UPS Kargo Mahmutbey Aktarma Merkezi (Bağcılar, İstanbul)

Adres: Mahmutbey Mahallesi Küçük Halkalı Caddesi Numara: 14 Bağcılar – İstanbul

UPS Kargo Fatih Şube (Fatih, İstanbul)

Adres: Topkapı Mahallesi Hallaç Hasan Sokak Ersin Topkapı Hotel Arkası Numara: 18 Fatih – İstanbul

UPS Kargo Büyükçekmece Şube (Büyükçekmece, İstanbul)

Adres: Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi Numara: 33/A Büyükçekmece – İstanbul

UPS Kargo Tuzla Şube (Tuzla, İstanbul)

Adres: Mescit Mahallesi Turgut Özal Caddesi Numara: 34-1/A Tuzla – İstanbul

UPS Kargo Seyrantepe Şube (Kağıthane, İstanbul)

Adres: Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi Numara: 163/B Kağıthane – İstanbul

UPS Kargo Yenibosna Şube (Bahçelievler, İstanbul)

Adres: Yıldırım Beyazıt Caddesi Zafer Mahallesi Pervin Sokak Numara: 4 Yenibosna – Bahçelievler – İstanbul

UPS Kargo Esenyurt Şube (Esenyurt, İstanbul)

Adres: Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 2128 Gülpark Yaşam Numara: 2\65 Esenyurt – İstanbul

PTT sabah saat kaçta açılıyor? PTT akşam saat kaçta kapanıyor?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğlen 12:30’a kadar devam eder. 12:30’da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:46
  1. İstanbul
  2. ups kargo çalışma saatleri ve günleri
  3. ups kargo çalışma saatleri 2019
  4. ups kargo cumartesi günü dağıtım yapıyor mu
  5. kargocuların çalışma saatleri
  6. ups kargo şubeleri
  7. ups kargo iletişim
  8. ups kargo nasıl
  9. ups kargo sivas çalışma saatleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Üniversitesi kök hücre bağışı için kolları sıvadı
    1. Ege Üniversitesi kök hücre bağışı için..
    2. Aksaray Engelli koordinasyon..
    3. Johnson & Johnson kanser davasında 29..
    4. Çiğ süt desteklemelerine ilişkin..
    5. Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull..
    6. Vali Yazıcı, “14 Mart Tıp Bayramı..
    7. TCMB: Dengelenme eğilimi belirginleşti
    8. "İstanbul'un zengin öyküsünün peşine..
    9. Formula 1'in en başarılısı Schumacher
    10. Ordu’da otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü, 1..
    11. Türk Tarih Kurumu ve Anadolu Mektebi..
    12. Dündar: “Bizim oyumuz şimdiden yüzde..
    13. Bulanık’ta bahar temizliği
    14. Bakan Hulusi Akar: F-35 şu anda normal..
    15. İstanbul merkezli sahte altın operasyonu
    16. Sakatlıktan döndü, Avrupa şampiyonu oldu
    17. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve..
    18. Toyota uzaya araç gönderecek
    19. Kayapınar Kültür ve Taziye Evi hizmete..
    20. Çin, Ceyş el Muhammed’in liderinin..
    21. “Büyüme trendi 2019 yılında da devam..
    22. İş insanı Bayram: “İran pazarını çok..
    23. Ryan Donk’un 1 maçı kaldı
    24. Teröristlerin toprağa gömdüğü..
    25. Elazığ’da "KYK Gönül Sohbetleri"..
    26. Turizmde Rusya’ya özel strateji
    27. "2018 yılında 208 bin 14 dosya..
    28. Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı..
    29. Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay..
    30. Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!