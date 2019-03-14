UPS kargo şubeleri UPS kargo çalışma saatleri UPS kargo takip sorgulama

Vatandaşlar ister alışverişte olsun ister kargo taşımacılıkta olsun ulaşım ve taşıma problemi yaşamadan istediği şeye kargo şirketleri sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanına sahip olmakta. UPS Kargo İstanbul şubelerine bu sayfadan seçim yaparak ulaşabilirsiniz. UPS Kargo İstanbul şubeleri çalışma saatleri hafta içi hafta sonu nedir? UPS Kargo sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? UPS Kargo çalışma saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde.

1988 yılında Türkiye pazarına giren UPS Kargo’nun (United Parcel Service) yaklaşık 220 ülkede şubesi bulunmaktadır. Peki, UPS Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, UPS Kargo mesai saatleri 2019

UPS kargo çalışma saatleri nedir?

UPS Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden UPS kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

UPS Kargo merkez binası, Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. UPS Plaza No:87 34015 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

UPS Kargo İstanbul Şubeleri

UPS Kargo Sultanbeyli Şube (Sultanbeyli, İstanbul)

Adres: Akşemsettin Mahallesi Akgül Caddesi İbrahim Efendi Sokak Numara: 16/A Sultanbeyli – İstanbul

UPS Kargo Maltepe Şube (Maltepe, İstanbul)

Adres: Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Numara: 15/A Maltepe – İstanbul

UPS Kargo İmes Şube (Ümraniye, İstanbul)

Adres: Esenkent Mahallesi Semir Sokak Numara: 2 Ümraniye – İstanbul

UPS Kargo Beykoz Şube (Çekmeköy, İstanbul)

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Erdoğan Sokak Numara: 22/A Çekmeköy – İstanbul

UPS Kargo Mahmutbey Aktarma Merkezi (Bağcılar, İstanbul)

Adres: Mahmutbey Mahallesi Küçük Halkalı Caddesi Numara: 14 Bağcılar – İstanbul

UPS Kargo Fatih Şube (Fatih, İstanbul)

Adres: Topkapı Mahallesi Hallaç Hasan Sokak Ersin Topkapı Hotel Arkası Numara: 18 Fatih – İstanbul

UPS Kargo Büyükçekmece Şube (Büyükçekmece, İstanbul)

Adres: Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi Numara: 33/A Büyükçekmece – İstanbul

UPS Kargo Tuzla Şube (Tuzla, İstanbul)

Adres: Mescit Mahallesi Turgut Özal Caddesi Numara: 34-1/A Tuzla – İstanbul

UPS Kargo Seyrantepe Şube (Kağıthane, İstanbul)

Adres: Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi Numara: 163/B Kağıthane – İstanbul

UPS Kargo Yenibosna Şube (Bahçelievler, İstanbul)

Adres: Yıldırım Beyazıt Caddesi Zafer Mahallesi Pervin Sokak Numara: 4 Yenibosna – Bahçelievler – İstanbul

UPS Kargo Esenyurt Şube (Esenyurt, İstanbul)

Adres: Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 2128 Gülpark Yaşam Numara: 2\65 Esenyurt – İstanbul

PTT sabah saat kaçta açılıyor? PTT akşam saat kaçta kapanıyor?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğlen 12:30’a kadar devam eder. 12:30’da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.