Unutulan 28 santimlik ’stent’ 7 yıl sonra fark edildi

Elazığ’da bir hastadan, Ankara’da geçirdiği bir operasyon sonrası böbrek kanalında unutulan ve 7 yıl sonra fark edilen tamamen taşlaşmış 28 santimetrelik stent başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası Kadir Elban (69), idrar tutamama ve yanma şikayeti ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kadir Yıldırım tarafından tetkikler sonucu Elban’ın böbrek kanalında 28 santimetre stent olduğu, stendin etrafında ve mesanede taş oluştuğu fark edildi. Dr. Yıldırım’ın hastaya sorması üzerine Elban’ın 7 sene önce Ankara’da bir hastanede bağırsaklarından ameliyat olduğu ve stent takıldığı öğrenildi. Bunun üzerine Op. Dr. Yıldırım tarafından yapılan operasyonla unutulan stent ve etrafındaki taşlar alındı.

"7 yıl boyunca kalmış"

Hastanın 7 yıl önce bağırsak operasyonu geçirdiğini belirten Op. Dr. Kadir Yıldırım, “Bu işlem sırasında DJS stent uygulanıyor ve 1 ay içerisinde alınması gerekiyor. Bu stent bazen hekim veya hasta kaynaklı unutulabiliyor. Bu hastamızda da böyle bir talihsizlik olmuş. 7 yıl boyunca böbrekte ve kanalında kalmış. Bu süre zarfında böbreklerde ileri boyutta taşlaşma olabiliyor. Bu tür durumlarla dünyada ve ülkemizde karşılaşılabiliyor. Bu hastanın tedavisinde endoskopik ameliyatlar dizisi ile tek seansta taşsızlık sağladık ve stendi çıkardık. İlk başta böbrek kanalındaki taşlar lazer ve pnömotik litotriptör (havalı sistem ile taş kırma işlemi) ile kırıldı. Takiben böbrek üst polündeki 7 santimlik taş, fleksibl renoskop ile kırıldı” dedi.

"7 yıl çok ciddi bir süre"

Mesanede de 8 santimlik bir taşın oluştuğuna değinen Op. Dr. Yıldırım, “Bunu küçük bir kesi ile çıkardık. Hastamızın genel durumu iyi ve takiplerimize devam ediyoruz. 7 yıl çok ciddi bir süre. Aslında 1 yıl bile geç denilecek bir zaman ama 7 yıl kalmış. Hasta hem şanssız hem de şanslı. Böbreği tamamen kaybetmiş olabilirdik. Bazen bu durum ciddi enfeksiyon ataklarına yol açabilir. Böbreğin alınmasına kadar gider durumlara yol açabiliyor. Böbrek fonksiyonlarına bir miktar etkilenme olsa da stendi çıkardığımız takdirde devam edebilecek düzeyde sağlıklı böbrek parenkimi vardı. Bu şekilde stendin çıkartılması hastanın tedavisi için yeterli” diye bilgi verdi.

Aşırı derece sızıntıve idrarda yanma şikayeti ile geldiğini dile getiren Kadir Elban ise, “Ankara’da bunun farkına varmadılar. Hocamın sayesinde farkına varıldı. Taşları kırıp çıkardı. Hocama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.