Ünlülerin 'ne idüğü belirsiz' estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerleri hedef aldı!

Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için cansiperane bir mücadele sürdüren Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Eroğlu, 'Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum.' dedi.

Türkiye'nin Antalya'nın ilçesi Manavgat, Fethiye, Marmaris, Köyceğiz başta olmak üzere pek çok kentindebir haftadan fazladır süren orman yangınları ile mücadele devam ederken, Türk ve Azerbaycan askerleri sahada birlikte görev yapıyor.

Azerbaycan askerlerinden yangın mücadelesine destek

Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkeleri gibi alevlerle cansiperane bir şekilde savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye'ye destek veriyor.

Ünlü estetik doktoru rahatsız oldu

Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti. Eroğlu, onaylı (mavi tikli) Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi.

"Ülkemizi kendi ellerimizle biz yaktık"

Ünlülerin estetik doktoru olarak bilinen ve katıldığı televizyon programlarıyla adını duyuran Nüket Eroğlu, Instagram sayfasında yayınladığı diğer videolarda da yangınlarla yeterince mücadele edilemediği için yetkilileri eleştirmiş ve takipçilerine de hükümeti hedef alarak, "Dizlerimize vurmanın hiç bir anlamı yok. Evet ülkemiz yanıyor. Ülkemizi kim yaktı biliyor musunuz? Biz yaktık. Kendi ellerimizle yaktık" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımlarını yoruma kapattı

Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere hakaret ettiği videoya gelen tepkiler üzerine, Instagram paylaşımlarını geriye dönük olarak yoruma kapattı.