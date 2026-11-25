Şiddetli El-Nino etkisinin süreceği kış sezonunda ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulanırken, megakentte kış mesaisi için geniş kapsamlı önlemlerin devreye alındığı kaydedildi.

OCAK VE ŞUBAT DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Eyüpsultan'daki AKOM'da düzenlenen kışa hazırlık toplantısında konuşan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, sonbahar yağışlarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktığını hatırlattı. Kış boyunca yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesinin beklendiğini aktaran Cebeci, kar yağışının en yüksek ihtimalle ocak ayının başından şubat ortasına kadar olan süreçte görülebileceğini ve 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının etkili olabileceğini ifade etti.

KIŞ MESAİSİ İÇİN EKİPLER HAZIRLANDI

Kış şartlarına karşı alınan tedbirlerin de paylaşıldığı toplantıda, İstanbul genelinde 4 bin 781 kilometrelik yol ağında 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7 gün 24 saat esaslı görev yapılacağı açıklandı. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceğinin öngörüldüğü belirtildi.