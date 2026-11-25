Eski ulaştırma bakanlarından Arif Ahmet Denizolgun'un oğlu aynı zamanda Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, eskiden adı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olan Avukat Ahmet Gökçen'in 2010 yılında HSYK üyeliğine seçilme sürecine ilişkin iddialarda bulundu.

Sosyal medyada paylaşım yapan Denizolgun, Gökçen'in üyeliğe seçilmesinde etkili olduğunu öne sürdüğü bir AK Partili siyasetçiyi işaret etti ancak ismini vermedi. Denizolgun, söz konusu ismi "kurt siyasetçi" olarak nitelendirdi.

Denizolgun, paylaşımında Ahmet Gökçen'in 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş suç örgütüne" üye olma suçlamasıyla gözaltına alındığını, daha sonra cezasının ev hapsine çevrildiğini de hatırlattı.

İşte Fatih Süleyman Denizolgun paylaşımı:

O zamanki kısaltma adıyla eski HSYK üyesi olan, 13 Ağustosta Alihan Kuriş suç örgütünün üyesi olması suçuyla gözaltına alınan, cezası sonra ev hapsine çevrilen; Avukat Ahmet Gökçen 2010 yılında kimin sayesinde HSYK'ya girdi, biliyor musunuz?

Hangi tecrübeli kurt siyasetçinin sadece namaz kılıyor kılıfıyla Ahmet Gökçeni pazarlaması ve o kurt siyasetçinin ağırlığıyla Ahmet Gökçene kefil olması neticesinde; Ahmet Gökçen HSYK üyesi oldu, sizlere bu siyasetçiyi ifşa edeyim mi?

Yok, yok, ben ifşa etmeyeyim. Ama AK Partime bu vesileyle ihbar edeyim.

Düşene birde biz tekme vurmayalım, bize hiç yakışmaz, Ahmet Gökçeni HSYK üyesi yapan o kişiyi ben ifşa etmeyeyim.

AK Partimin yetkilileri bu metnimi dikkatlice bir kere daha okuyarak, parçaları doğru birleştirerek; Ahmet Gökçeni HSYK üyesi yapan o kurt siyasetçiyi doğru tahmin eder diye düşünmekteyim.

Hâlbuki o kurt siyasetçinin biraz ilmi olsaydı, sadece namaz kılmanın yetmeyeceğini, Hazreti Ömer R.A Efendimizin konuya ilişkin sözleriyle bilmesi gerekirdi.

Neyse, olanlar olmuş...

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.