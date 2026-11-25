Zabıtalar engelli adama tekme tokat saldırdı! DEM'liler bu dayak için neden ayaklanmadı?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Cihanpol Kavşağı’nda dilenen engelli bir vatandaş, zabıta ekiplerinden feci şekilde dayak yedi. Yere yatırılıp boğazı sıkılarak darbedilen engelli vatandaşa yerdeyken tekme de atılırken, görüntüler büyük tepki çekti. DEM’li belediye sınırlar içerisinde yaşanan vicdanları yaralayan görüntülere DEM Parti’den kimsenin gıkının çıkmaması dikkat çekti.
Büyükşehirlerde bazen istenmeyen görüntülerle gündeme gelen zabıta şiddetlerinde hemen öne atılarak ‘Gücünüz ekmeğinin peşindeki yurttaşlara mı yetiyor’ şeklinde açıklamalarla gündeme gelen DEM Partili isimler, söz konusu şiddetin benzerinin kendi belediye sınırları içerisinde olmasıyla ortadan toz oldular.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kaydedilen görüntülere yansıyan olayda, zabıta görevlilerinin engelli bir vatandaşı dileniyor diye yere yatırarak darp ettiği görüldü. Boğazı sıkılıp yerde sürüklenen ve tekmelenen vatandaşa şiddeti kayda alan bir vatandaşa zabıtalardan tepkisi de kameralara yansıdı.
Görüntüler sosyal medyada yayılırken, olayla ilgili yetkililerden açıklama ve sorumlular hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi bekleniyor.