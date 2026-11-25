Dünyanın farklı bölgelerinden gelen siber saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Güney Kore’deki Kore Yatırım Holding’in iştiraki olan Kore Yatırım Tasarruf Bankası, 86 bini aşkın müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bir siber saldırıya maruz kaldı.

Bankanın internet sitesinde yayımlanan "Kişisel Veri Sızıntısı Bildirimi ve Özür" başlıklı açıklamada, 22 Kasım’da yerel saat ile 22.42 ve 23 Kasım 03.35 arasında mobil internet sitesine gerçekleştirilen yetkisiz erişim nedeniyle 86 bin 433 müşterinin verilerinin ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca 25 Kasım’da 09.43-10.02 saatleri arasında 178 müşterinin daha kişisel bilgilerinin sızdırıldığı aktarıldı.

Sızdırılan verilerin müşterilerin isimleri, doğum tarihleri, cinsiyetleri, cep telefonu numaraları ve çevrimiçi ortamda kimlik doğrulamak için kullanılan bilgiler dahil 5 kalemden oluştuğu ifade edilirken, bu bilgiler dışında herhangi bir finansal işlem verisinin ele geçirilmediği vurgulandı.

EN AZ 5 TASARRUF BANKASI SİBER SALDIRILARA HEDEF OLMUŞTU

Olayın ardından yasa dışı erişim yollarını engelleyen Kore Yatırım Tasarruf Bankası’nın ilgili hizmetleri askıya aldığı ve güvenlik tedbirlerini güçlendirdiği belirtildi. Müşterilere doğrulanmamış internet bağlantılarına ve kişisel bilgi girişi taleplerine yanıt vermemeleri çağrısında bulunuldu.

Güney Kore'de tasarruf bankacılığı sektöründe yaşanan en büyük kişisel veri ihlali olarak kayıtlara geçen olayla birlikte, ülkede siber saldırıya maruz kalan tasarruf bankalarının toplam sayısı 6'ya yükseldi. Daha önce Yegaram, OK, Welcome, DB ve Hana tasarruf bankaları da siber saldırıların hedefi olmuştu.