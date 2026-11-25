Türkiye’den “Akdeniz” hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafteri kabul etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Türkiye 2019'dan bugüne stratejik sabır, diplomatik esneklik ve uzun vadeli öngörü ile geliştirdiği Libya stratejisinin meyvelerini toplamaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i Beştepe'de kabul etti.
Hafter'e Doha'dan gelen oğlu Saddam, Kahire'den gelen oğlu Belkasım da eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Hafterlerin Türkiye'ye gelişiyle eşgüdümlü olarak Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması Libya Resmi Gazetesi’nde yayınlandı.
Böylelikle Mavi Vatan'daki bütün resmi prosedürler yerine getirilmiş oldu. Türkiye, Yunanistan ve İsrail'e karşı Akdeniz’de stratejik bir kazanım elde etti.