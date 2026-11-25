Kılık kıyafet dayatmasının yıl dönümü! Sinan Meydan’a hodri meydan
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Ali Karahasanoğlu, "Manşetlerin Dili" programında Şapka Kanunu'nun yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmelerde uygulamanın bir devrim değil dayatma olduğunu savundu. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Sinan Meydan imzalı yazıya tepki gösteren Karahasanoğlu, İskilipli Atıf Hoca'nın yargılanma sürecine ve Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelere atıfta bulunarak belge açıklaması çağrısında bulundu.
Programda Şapka Kanunu'nun uygulanış biçimini ve tarihsel arka planını eleştiren Ali Karahasanoğlu, Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış bir toplumda kılık kıyafet üzerinden yapılan düzenlemenin halkın örf ve adetleriyle bağdaşmadığını dile getirdi. Karahasanoğlu, İtalyan Ceza Kanunu'ndan yapılan tercümeye Şapka Kanunu'na muhalefetle ilgili cezai müeyyidelerin eklendiğini belirterek, milletvekilleri ve memurlar için zorunlu tutulan uygulamanın yaptırımlarla dayatıldığını ifade etti.
SİNAN MEYDAN'A İSTİKLAL MAHKEMESİ ZABITLARI ÜZERİNDEN YANIT
Cumhuriyet gazetesinin 13. sayfasında yer alan Sinan Meydan'ın "Şapka Kanunu ve şapka yalanları" başlıklı yazısındaki iddialara değinen Karahasanoğlu, yazıda kimsenin idam edilmediği ve İskilipli Atıf Hoca'nın ayaklanmaları organize ettiği için idam edildiğinin öne sürüldüğünü aktardı. Bu iddialara karşı çıkan Karahasanoğlu, İstiklal Mahkemesi zabıtlarında İskilipli Atıf Hoca'ya doğrudan Şapka Kanunu'nu neden benimsemediğinin ve Şapka Risalesi'ni neden yazdığının sorulduğunu belirterek, farklı bir iddia varsa idam kararındaki gerekçelerin ve belgelerin ortaya konulması gerektiğini söyledi.