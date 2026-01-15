  • İSTANBUL
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 20 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

 

Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.

Gazze 2

Ya tamamda , bu uyuṣturucu baronları kim ? Ülkeye nasıl giriyor , kim kiminle iṣbirliği yapıyor?. Kısacası bunun kaymağını kim yiyor ? Kesin bunun siyasi ayağıda var , baṣka türlü bu iṣler yürümez . Siz burdan haber verin , gerisi maksadını aṣar. Gündemi meṣgul etmek buna derler .

seküler ve dindar görünümlülerde neler var ::)9

artık kimseye güven kalmadı bu dünyada yazıklar olsun ekran yüzleri akılarınca bize gösterilern
