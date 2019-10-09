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Ünlülerden operasyona destek açıklaması! 'Başkomutan Erdoğan'ın yanındayız'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlatacağı harekat öncesi ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesine ünlü isimlerden tepki yağdı. Ünlüler verdikleri mesajda “Başkomutan Erdoğan’ın yanındayız” dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:22
Ünlülerden operasyona destek açıklaması! 'Başkomutan Erdoğan'ın yanındayız'

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatı öncesi Türkiye’ye ilişkin yaptığı son paylaşımda, “Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım).” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’a ünlü sanatçılardan tepki yağdı.

Ünlü isimlerden Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Küstahça ülkemi tehdit eden ABD’ye karşı devletimin, ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındayım” mesajını verdi. 

"Devletimizin yanındayız”

Mesajın altına “Cenk bey sizi Suriye sınırına alalım o zaman. Twitter’dan yazma ile olmuyor. Sözde değil özde olun” yorumuna Eren’den tepki geldi. Eren “Mehmet bey Suriye sınırında bize ihtiyaç olursa gitmemiz gerekir. Ama anladığım kadarıyla sizler de ABD sınırları içinde olmayı seçenlerdensiniz. Benim özüm devletimin yanında durmak” diye cevap verdi. Alişan“Türk milleti ordusunun yanında. Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip Çanakkale’de, Sakarya’da destan yazdı Trump... Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin yanındayız” dedi. Işın Karaca “Isıracak köpek havlamaz. Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok” açıklamasını yaparken Cüneyt Arkın da paylaştığı video ile tepki gösterdi. Arkın “Ey Amerika seni bizi ne sandın, sen demokrasi düşmanısın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır, diş geçiremezsin” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:22
  1. Sakarya
  2. Çanakkale
  3. cüneyt arkın
  4. cenk eren
  5. ışın karaca
  6. alişan

YORUM YAZ

  • BeybarsBeybars5 dk önce
    Böyle sanatcilara can kurban can

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