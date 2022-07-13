Ünlü televizyoncunun kocası evde kadın kıyafetleriyle dolaşıyormuş! Şok gerçek böyle ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan ünlü televizyoncu A.B'nin, mühendis kocası K.B.'ye, evde kadın kıyafetleri ile dolaştığını kameradan görüp boşanma davası açmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, A.B.'yi "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı.

Akıllara durgunluk veren olay 2020 yılının Kasım ayında yaşandı. Ünlü kadın televizyoncu A.B, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce mühendis eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü.

Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu evdeki 'öteki kadın'ın kocası olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Hemen boşanma davası açtı.

"Görüntülerimi ifşaladın" davası

İkilinin davası devam ederken K.B.'nin "görüntülerimi usulsüz kayda aldı" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, K.B. evlilikleri devam ederken televizyoncu eşi A.B.'nin evin salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirerek özel görüntülerini kayda aldığı ve bu görüntüleri boşanma davası devam ederken kullanıp aleyhinde kullandığını belirtti.

Savcılık kadına 5 yıla kadar hapis istedi

A.B. ise eşinin de bu durumdan haberdar olduğunu ve kendisinin davayı lehine çevirmek için görüntüleri öne sürse de savcılık, evde eşinin kıyafetleriyle dolaşan K.B.'nin özel görüntülerini yayınlamasının hayatının olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. A.B.'nin "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

"Görüntüleri akrabalara gönderdi"

Taraflar İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşı karşıya geldi. Davanın mağduru K.B. adlı adam 2010 yılında evlendiğini belirterek, "Sanık boşanma aşamasında olduğum eşimdir. İkamet ettiğimiz eve bilgim ve rızam dışında gizli kameralar kurdurup Belçika'da bulunan arkadaşının yanına gitmiş, sonrasında da Türkiye'ye gelip hakkımda boşanma davası açmıştı. Eve kurulan kameralardan kesinlikle bilgim yoktu. Boşanma davası açtığında bu kameralardan elde ettiği görüntüleri aleyhime kullanmak için bana şantajda bulundu. Görüntüleri bilgim ve rızam dışında hem kendi hem benim akrabalarım ile paylaştı. Görüntüleri babama gönderdi. Kameralar güvenlik amaçlı değil, gizli olarak kurulmuştur. Çocuğun güvenliği için kurulmuş olsaydı çocuk odasında da olurdu" dedi. Şikayetçi olduğunu söyledi.

"Başkalarının eline nasıl geçti bilmiyorum"

Başka bir celse savunması alınan sanık kadın A.B. ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntüler benim tarafımdan hiç kimseyle paylaşılmamıştır. Ailem ve arkadaşlarımla da paylaşmadım. Ben bu görüntüleri gördüğüm sırada bir arkadaşım yanımdaydı. Bu nedenle beraber görmüş oldum. Dolayısıyla görüntüleri kendisine göndermem mümkün değildir Başkalarının eline nasıl ve ne şekilde geçtiğini bilmiyorum" dedi.

Kadına verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası geriye bırakıldı

Evdeki görüntüleri çokça konuşulan adamın Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladığı öğrenilen davanın karar duruşmasında mahkeme, ortak ikamette çekilmiş görüntülere sanık ve mağdur dışındakilerin doğrudan ulaşmasının mümkün olmadığını, mağdur adamın kendisine ait özel görüntülerini yayınlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Görüntülerin ifşasının sanık tarafından gerçekleştirildiği belirten mahkeme, A.B.'yi "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı. Bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun altını çizen mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.