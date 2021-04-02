Ünlü tayfasının 'korona partisine' polis baskını!

Gayrimeşru yaşam tarzları ile gençlere 'kötü örnek' olan kokuşmuş mahalle, koronavirüs salgını döneminde düzenledikleri partiyle de insan hayatını tehlikeye atıyor. Özge Özpirinçci'nin, Yeniköy'de üç katlı evde gerçekleşen doğum günü kutlamasına polis baskın düzenledi. Oyuncunun metresi Burak Yamantürk ise basın mensuplarına küfretti. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı kutlamanın son bulmasının ardından Berrak Tüzünataç gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi.

Doğum günü partisi

Özge Özpirinçci, 35'inci doğum gününü Bebeköy'de bir mekanda kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine; metresi Burak Yamantürk, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ve Murat Dalkılıç gibi isimler de katıldı.

Kutlama sonrası Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti, arkadaşlarıyla Yeniköy'deki üç katlı müstakil evine geçti. Oyuncular, lüks villanın bahçesinde müzik çalıp eğlendi.

Komşular şikayetçi oldu

Özpirinçci'nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup, polisi aradı. Olay yerine gelip, eve girmek isteyen asayiş ekiplerini kapıda karşılayan Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" dedi.

Burak Yamantürk küfretti

Basın mensuplarının görüntü alması karşısında anlamsız bir tepki gösteren Burak Yamantürk, "Evin içerisini de çek a..." diyerek, bağırıp küfretti.

Polis ceza kesmeden ayrıldı

Polis ekiplerinden bir görevli daha sonra eve girdi. Asayiş ekiplerinin incelemesi sonucu Kovid-19 salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Polisler oyuncunun evinden ceza kesmeden ayrıldı.

Berrak Tüzünataç tepki gösterdi

Evden en son ayrılan Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu çiftinden Tüzünataç ise gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi.

Uraz Kaygılaroğlu metresini sakinleştirmeye çabalasa da Tüzünataç "Hep negatif bir şey aranıyor" diyerek tepki verdi. Muhabirler ise bu duruma "Partiyi yapan sizsiniz" deyince Uraz Kaygılaroğlu "Parti yok canım kardeşim parti yok. Evde müzik dinledik bu da mı yasak" dedi.

"Siz çağırdınız galiba"

Partiden ayrılan Murat Dalkılıç ise, "Polis baskınını görmedim, siz çağırdınız galiba" dedi.