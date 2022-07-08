Ünlü sunucu Okan Karacan'la ilgili flaş gelişme! Skandal ki ne skandal

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte. Daha önce adı cinsel taciz iddialarına karışan Karacan, bu defa kimliği belirsiz bir kişi tarafından özel görüntüleri ile tehdit ediliyor. Şantaj haberlerinin yayılması ile magazin gündemine düşen Karacan, haberlerin kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Ünlü sunucunun talebi hakim tarafınan reddedildi.

45 yaşındaki ünlü sunucu, daha önce İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya gelmişti. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kalıyor. Moldova alan koduyla yabancı bir numara, Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.

Kimliği belirsiz kişi, iddialara göre Karacan'ın özel görüntülerini atarak, "Özel görüntülerin elimde" diye şantajda bulundu. Paniğe kapılan Karacan'ın ilk işi şantajcıyı engellemek oldu. Ardından şantajcı başka bir numara ile mesaj atarak görüntüleri yayınlama tehdidinde bulundu.

Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan Karacan savcılığa koştu. Şüpheli kişi yüzünden huzurunun kaçtığını ileri süren Karacan, şantajcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sunucu, söz konusu haberlerin magazin gündemine düşmesiyle birlikte bu kez farklı bir hamle gerçekleştirdi. İstanbul Adliyesine gelen ünlü sunucu hakkında çıkan 'cinsel taciz soruşturması' içerikli haberlerin kaldırılması talebiyle hakimliğe başvuruda bulundu.

Karacan hakimliğe sunduğu dilekçede söz konusu haberlerin toplumda ön yargıya neden olduğunu ve mağduriyet yaşadığını söyledi.

Ünlü sunucu, dilekçesinin devamında evli ve çocuklarının olduğunu haberlerin aile hayatını olumsuz yönde etkilediğini bu nedenle telafisi güç ve imkansız zararlarla karşılaşmasına sebebiyet vereceğini belirtti.

Özel görüntüler sebebiyle de aynı şekilde mahkemeye başvuran Karacan'ın talebini mahkeme reddetti.