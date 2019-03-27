Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında şaşırttı! Canlı yayına sarhoş mu çıktı?
Haber Global'in sunucusu Erhan Ertürk'ün canlı yayınlanan gece bültenine sarhoş çıktığı iddia edildi.27 Mart 2019 Çarşamba 16:54
Haber Global'in deneyimli spikeri Erhan Ertürk, gece bültenine çıktığı canlı yayında izleyenleri şaşkına uğrattı.
Kelimeleri tam telaffuz edemeyen Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte de oldukça zorlandı.
"Sarhoş muydu?" iddiaları ortaya atıldı
Konuşmasından ve hareketlerinden alkollü olduğu anlaşılan Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte oldukça zorlandı.
Sarhoş bir şekilde gece bültenine çıktığı iddia edilen deneyimli spikerin o anları ekranlara böyle yansıdı.
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