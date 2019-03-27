Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında şaşırttı! Canlı yayına sarhoş mu çıktı? Haber Global'in sunucusu Erhan Ertürk'ün canlı yayınlanan gece bültenine sarhoş çıktığı iddia edildi.

Haber Global'in deneyimli spikeri Erhan Ertürk, gece bültenine çıktığı canlı yayında izleyenleri şaşkına uğrattı. Kelimeleri tam telaffuz edemeyen Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte de oldukça zorlandı. "Sarhoş muydu?" iddiaları ortaya atıldı Konuşmasından ve hareketlerinden alkollü olduğu anlaşılan Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte oldukça zorlandı. Sarhoş bir şekilde gece bültenine çıktığı iddia edilen deneyimli spikerin o anları ekranlara böyle yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.