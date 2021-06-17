Ünlü şirketten altın iddiası: Bu yıl...

Araştırma firması Metals Focus, 2021 için yıllık Altın raporunu yayınladı ve analistler, pandemi üzerindeki belirsizlik azalmayı sürdürürken, altın için daha ılımlı bir görünüm öngördüler. Analistler, altın fiyatlarının geçen seneki ortalama fiyatından %3 artarak bu yıl ONS başına 1.820 dolar civarında olmasını beklediklerini söylediler. Fakat analistlere göre, bu yılki ralli, 2020’de görülen %27’lik artışla kıyaslanamaz.

Firmanın 2021 tahminleri, fiyatların ONS başına 1.900 doların üzerinde kazanç elde edememesinin ardından, altın piyasasının yeni bir yükseliş ivmesi çekmekte zorlanmasıyla ortaya çıkıyor. Altın, kritik desteği ONS başına 1.850 doların üzerinde tutmayı başaramadı. Analistler, faiz oranlarının ve enflasyonun altın piyasasına hakim olacak iki önemli faktör olmaya devam edeceğini söyledi.

Metals Focus, açıklamasında, "Faiz oranlarının ve nominal getirilerin reel olarak düşük ve negatif kalmasını beklerken, daha fazla daralma veya düşüş olası değil. Bu, geçen yıla göre daha yavaş bir altın akışına yol açacak. Aksine, bu yıl enflasyondan korunmak için altına sahip olma arzusu hakim olacak. Ekonomik toparlanma eşitsiz kaldığından, para ve maliye politikaları uyarlanabilir olmaya devam etmelidir." iddalarında bulundu.

Enflasyonun 2021’in parolası olduğunu söyledi! “Keskin düşüş olacak”

Enflasyona bakıldığında İngiltereli araştırma firması, hükümet ve merkez bankası teşvik politikaları ve finansal piyasaların likidite içinde çalkalanması sebebi ile fiyat baskılarının arttığını söylüyor. Değerli metal araştırma firmasının altın ve gümüş direktörü Neil Meader, enflasyonun 2021’in parolası olduğunu söyledi. Fiziksel pazara bakıldığında Neil Meader, fiziksel talepte geniş tabanlı bir toparlanma görmeyi beklediklerini söyledi. Meader, "Mücevher üretiminin bu yıl üçte birinden fazla artmasını bekliyoruz. 2020’nin düşük tabanı göz önüne alındığında, neredeyse tüm ülkelerin Hindistan ve Çin‘in başını çektiği çift haneli kazançlar görmesi planlanıyor. Endüstriyel imalatın %7 oranında büyümesi bekleniyor. Küresel toparlanmayla resmi sektör alımlarının da güçlü bir şekilde toparlanması bekleniyor. Bu arada, fiziki yatırımın 2020’nin kazanımlarına dayanması bekleniyor." dedi.

Kriptokoin'in haberine göre, genel olarak Metals Focus, altının fiziksel olarak fazla kısmının keskin bir şekilde düşeceğini öngörüyor.