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Dünya Ünlü şarkıcıyla ilgili iğrenç ötesi iddia! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun
Dünya

Ünlü şarkıcıyla ilgili iğrenç ötesi iddia! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun

Dünyaca ünlü pop yıldızı Ricky Martin'in, 21 yaşındaki yeğeni ile ilişki yaşadığı, ayrılıklarının ardından yeğenini korkutan eylemlerde bulunduğu için hakkında suç duyurusunda bulunularak uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 10:53:00 -
Ünlü şarkıcıyla ilgili iğrenç ötesi iddia! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun

 

Dünyaca ünlü pop yıldızı Ricky Martin'in, 21 yaşındaki yeğeni ile ilişki yaşadığı, ayrılıklarının ardından yeğenini korkutan eylemlerde bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

People Español'a göre davanın duruşması 21 Temmuz'da görülecek. Martin'in 50 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Porto Riko gazetesi El Vocero, 50 yaşındaki pop yıldızı Ricky Martin ile uzaklaştırma kararı talep eden tarafın birkaç ay boyunca birlikte olduğunu bildirdi. Gazete ayrıca kararda ikilinin iki ay önce ayrıldıklarının belirtildiğini de aktardı. Ancak, Martin'in ayrılığı kabul etmediği ve suç duyurusunda bulunan kişinin evinin etrafında dolaştığı iddia ediliyor.

Fiziksel ve duygusal şiddet iddiası

İspanyol haber sitesi Marca, kararı talep eden kişinin Porto Rikolu şarkıcının yeğeni Dennis Yodiel Sanchez olduğunu bildirdi. Habere göre Martin'in, 21 yaşındaki Sanchez'i yedi aylık ilişkileri sırasında fiziksel ve duygusal olarak taciz ettiği iddia ediliyor.

50 yıla kadar hapis cezası

People Español'a göre davanın duruşması 21 Temmuz'da yapılacak. Dergi, ensest iddiaları nedeniyle Martin'in 50 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Martin'in temsilcilerinden yalanlama

Uzaklaştırma kararı haberi çıktığında Martin'in temsilcileri iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Martin'in temsilcileri People'a verdikleri demeçte, "Ricky Martin hakkında uzaklaştırma kararı alınmasına neden olan iddialar tamamen yanlış ve uydurmadır. Bu konuda gerçekler ortaya döküldüğünde müvekkilimiz Ricky Martin'in tamamen haklı çıkacağından eminiz" açıklamasında bulundular.

 

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Yorumlar

hsn

Ayıplanacak bir yani yok bence biz ülkemizdeki sanat camiasının onemli bir kisminin milli kültüre karşı olan dusmanca ve meydan okurcasına yasayislarina endişe edelim
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