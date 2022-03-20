Ünlü şarkıcıdan üzücü haber! “Manda yavrusu” diye hakaret edilince...

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği isimlerden biri olan ve 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader'den üzücü haber geldi. Katıldığı bir program sonrası kiloları hakkında yapılan "Manda yavrusu" şeklindeki hakaretleri kaldıramayınca bağırsak ve mide sorunu yaşayan Kader, hastanelik oldu. Yakın arkadaşı, Kader'in sosyal medya hesabından hastanedeki halini çekerek şu yazıyı yazdı:

"Kader Hanımı hastaneye kaldırdık! Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler. Sinan bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahil!"