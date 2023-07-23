  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ünlü şarkıcıdan üzen haber! 7 yıl önce o teşhis konmuştu! Hayatını kaybetti
Dünya

Ünlü şarkıcıdan üzen haber! 7 yıl önce o teşhis konmuştu! Hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-07-23 13:08:00 -
Ünlü şarkıcıdan üzen haber! 7 yıl önce o teşhis konmuştu! Hayatını kaybetti

7 yıl önce Alzheimer teşhisi konulan ABD’li pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti.

7 yıl önce Alzheimer teşhisi konulan ABD’li pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti.

Bennett’in ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bennett 70’ten fazla albüm yayımladı ve ikisi hariç hepsi 60’lı yaşlarından sonra olmak üzere kendisine 19 Gramy kazandırdı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tony Bennett kimdir?

New York'ta doğan Bennett, erken yaşlarda şarkı söylemeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nda yer alarak Avrupa'da savaştı. Daha sonraları, şarkı söyleme tekniğini geliştirdi, Columbia Records ile kontrat yaptı ve 1951'de "Because of You" adlı ilk bir numara popüler şarkısını çıkardı. 1950'lerin başında birçok hit şarkısı oldu. 1950'lerin sonunda The Beat of My Heart ile Basie Swings, Bennett Sings gibi albümlerle kariyerinin zirvesine çıktı. 1962'de, "I Left My Heart in San Francisco"yu kaydetti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23