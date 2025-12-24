  • İSTANBUL
Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Başvaizden ayetli uyarı! Siz bakmayın Özgür Özel’e piyango net haramdır

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı

Türkiye'deki manevi çöküşün son perdesi: Namazla dalga geçme akımı!

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek
Gündem CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı
Gündem

CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri anısına yaptırılan anıtı yıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından AK Parti döneminde yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Şehitler Yolu'nda yer alan tank replikaları ve insan figürleri, Merkezefendi Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle sökülerek tırlara yüklenip alandan kaldırıldı.

CHP'li belediyenin herhangi bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmadan gerçekleştirdiği bu işlem, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde infiale neden oldu.

 

Vatandaşlar, 15 Temmuz'un siyasi tartışmaların üstünde, milletin ortak hafızası ve direniş sembolü olduğunu vurgulayarak, anıtın kaldırılmasını "tarihe ve şehitlere saygısızlık" olarak nitelendirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Onlar icin h3ykel onemlj fakat tuvaletini yapan insan ciplak insan heykelleri deli ayten kiravatli esek heykelj vs onlara tonlarca para verirler makarios heykeli simonnzivinin heykeli olacak 15 temmuz sehitlerinin heykeli ne demek darbe iletam iktidar olacaklardi ki sehitler bedenlerini onlerine koydular engellediler,neden sevsinler,hala darbeye karsi koymanin ornegini bu millete neden gosterip yeni darbelere karsi cikanlar olsun gozlerden irak edip unutturuyorlar

Esas skandal

Apo piçine uzatılan el yüzünden mezarında ters dönen onbinlerce şehidin ahını da haber yapsanıza böyle
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
