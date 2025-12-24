CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından AK Parti döneminde yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Şehitler Yolu'nda yer alan tank replikaları ve insan figürleri, Merkezefendi Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle sökülerek tırlara yüklenip alandan kaldırıldı.

CHP'li belediyenin herhangi bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmadan gerçekleştirdiği bu işlem, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde infiale neden oldu.

Vatandaşlar, 15 Temmuz'un siyasi tartışmaların üstünde, milletin ortak hafızası ve direniş sembolü olduğunu vurgulayarak, anıtın kaldırılmasını "tarihe ve şehitlere saygısızlık" olarak nitelendirdi.