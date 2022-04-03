Ünlü şarkıcıdan çağrı! 'Şarkılarınızı Rusya'da yasaklayın'

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Ukraynalı şarkıcı Maks Barskih, üzerinde askeri üniforma ile hayranlarına seslendiği bir video kaydetti.

"Resmi olarak duyuruyorum. Benim şarkılarımın Rusya’da herhangi bir radyoda, televizyon kanalında, filmde ya da dizide kullanılmasını yasaklıyorum. Tüm anlaşmalarımı iptal ediyorum. Ülkeme savaş açan ülkede eserlerimin çalmasını istemiyorum." diyen ünlü şarkıcı, Ukraynalı tüm şarkıcılara şu çağrıyı yaptı:

Tüm Ukraynalı sanatçılara da bunu yapmalarını tavsiye ediyorum.

'Kim düşünebilirdi ki?'

Silah eğitimi almaya başlayacağını ve eğitimini tamamladıktan sonra Rusya'ya karşı savaşacağını belirten Ukraynalı şarkıcı şöyle devam etti:

Yarından itibaren silah eğitimi başlıyor. Kim düşünebilirdi ki? Bir ay önce elimde mikrofon vardı ama şimdi zaman değişti. Söylesenize nasıl zaferimizi kutlayacağız ? Fikriniz var mı? Yorumlara yazın.