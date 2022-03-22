Ünlü şarkıcı, sevgilisinin yanında gaz çıkaramadı diye...

27 yaşındaki Pocah ismi ile bilinen MTV ödüllü Brezilyalı şarkıcı Viviane de Queiroz Pereira, erkek arkadaşının yanındayken gazını tuttu. Evine geri döndüğünde ciddi karın ağrısı yaşayan şarkıcı hastanelik oldu.

Hastanede yapılan kontrollerde şarkıcının gazını tuttuğu için midesinde sıkışan gazın rahatsızlığa sebep olduğu ortaya çıktı.

2012 yılında kariyerine başlayan şarkıcı, hastaneden çektiği fotoğrafla, erkek arkadaşının yanında gaz çıkaramadığı için midesinde gaz sıkışması meydana geldiğini, bu nedenle hastanelik olduğunu, fakat durumunun iyi olduğunu söyledi.

Viviane, hayranlarına yaptığı çağrıda gaz bırakma ihtiyacı duydukları zaman tutmak yerine uygun bir yere gidip gazı çıkarmaları çağrısında bulundu. Doktorlar da yaptıkları açıklamada gaz tutmanın ciddi mide rahatsızlıklarına sebep olabileceğini söyledi.