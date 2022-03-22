  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ünlü şarkıcı, sevgilisinin yanında gaz çıkaramadı diye...
Dünya

Ünlü şarkıcı, sevgilisinin yanında gaz çıkaramadı diye...

27 yaşındaki Pocah ismi ile bilinen MTV ödüllü Brezilyalı şarkıcı Viviane de Queiroz Pereira, erkek arkadaşının yanındayken gazını tuttu. Evine geri döndüğünde ciddi karın ağrısı yaşayan şarkıcı hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 16:14:00 -
Ünlü şarkıcı, sevgilisinin yanında gaz çıkaramadı diye...

27 yaşındaki Pocah ismi ile bilinen MTV ödüllü Brezilyalı şarkıcı Viviane de Queiroz Pereira, erkek arkadaşının yanındayken gazını tuttu. Evine geri döndüğünde ciddi karın ağrısı yaşayan şarkıcı hastanelik oldu.

Hastanede yapılan kontrollerde şarkıcının gazını tuttuğu için midesinde sıkışan gazın rahatsızlığa sebep olduğu ortaya çıktı. 

2012 yılında kariyerine başlayan şarkıcı, hastaneden çektiği fotoğrafla, erkek arkadaşının yanında gaz çıkaramadığı için midesinde gaz sıkışması meydana geldiğini, bu nedenle hastanelik olduğunu, fakat durumunun iyi olduğunu söyledi.

 

Viviane, hayranlarına yaptığı çağrıda gaz bırakma ihtiyacı duydukları zaman tutmak yerine uygun bir yere gidip gazı çıkarmaları çağrısında bulundu. Doktorlar da yaptıkları açıklamada gaz tutmanın ciddi mide rahatsızlıklarına sebep olabileceğini söyledi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Geğiriktir o

Bağırsaktaki gaz mideye geri döner mi? Sanmam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay