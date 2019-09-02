Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İspanya’nın Las Berlanas kentinde düzenlenen festivalde, ünlü şarkıcı Joana Sainz, feci şekilde can verdi. Sainz, festivalde sahne aldığı sırada başlayan havai fişek gösterisi sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yere yığılan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılmadı.

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