Ünlü ressam, öğrencilerin resimlerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Batman’da adının verileceği ’Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Sanat Parkı’ için saha çalışmasında bulunmak üzere kente gelen Ressam Ahmet Güneştekin, lise öğrencilerinin yıl sonu sergisini gezdi.

Ahmet Güneştekin, TOBB Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerin eserlerinin sergilendiği yıl sonu karma sergisindeöğrencilerin yaptığı çalışmaları çok beğendiğini belirterek, birbirinden güzel eserlerin profesyonel ressamların eserlerini aratmadığını söyledi. Ünlü Ressam Ahmet Güneştekin, öğrencileri tebrik ederek, kendilerine başarılar diledi.

Türkiye’de farklı dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin de sergilendiği sergiyi gezen ünlü ressam Ahmet Güneştekin’e, dünyaca ünlü mimar Emre Arolat, sanat direktörü Murat Pilevneli ile birlikte Batman Valisi Hulusi Şahin eşlik etti.