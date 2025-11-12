Ünlü ressam Bob Ross’un “Mutlu Küçük Ağaçları” rekor fiyata satıldı: Tabloları kamu televizyonlarına umut oldu

"Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır" cümlesiyle kalplerde yer eden, 90'ların kültür ikonlarından ünlü ressam Bob Ross'un tabloları, ABD’deki bütçe kesintilerinden etkilenen kamu televizyonlarına destek olmak amacıyla satışa çıkarıldı.

Ross’un üç tablosu, salı günü Los Angeles’ta düzenlenen müzayedede tüm tahminleri aşarak 600 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Satıştan elde edilen gelir, kamu televizyonlarına bağışlanacak.

Bonhams Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırmada, Ross’un 1993’te “The Joy of Painting” programında baştan sona yayında yaptığı 'Winter’s Peace' adlı karlı manzara tablosu, telefondan teklif veren bir koleksiyoncuya 318 bin dolara satıldı.

“Güzel bir amaç için - üstelik tabloyu da alıyorsunuz,” diyen müzayedeci Aaron Bastian, tekliflerin arasında Ross’un sık kullandığı bir cümleye atıfta bulunarak ekledi: “Bob derdi ki: 'Bu senin dünyan, istediğini yapabilirsin.'”

Yine 1993 tarihli 'Home in the Valley' adlı yeşil manzara tablosu 229 bin 100 dolara, 'Cliffside' adlı tablo ise 114 bin 800 dolara alıcı buldu. Fiyatlara, müzayede evinin komisyonu olan “alıcı primi” de dâhil edildi. Alıcıların kimlikleri ise açıklanmadı.

Üç tablonun da satış fiyatı, açık artırma öncesinde 50 bin dolar civarında tahmin edilen değerlerini katladı.

Ross’un üç eseri daha 27 Ocak’ta Massachusetts’in Marlborough kentindeki Bonhams müzayedesinde satışa sunulacak. Sonraki satışlar New York ve Londra’da yapılacak. Tüm gelirin, Amerikan Kamu Televizyonu (APT) içeriklerini yayınlayan istasyonlara aktarılması planlanıyor.

1980’ler ve 90’larda televizyonların vazgeçilmez ismi olan Ross, imzası haline gelen kabarık saçları ve nazik, sıcak tavırlarıyla tanınıyordu. Bu özel satışlar, Ross’un programının yanı sıra America’s Test Kitchen, Julia Child’s French Chef Classics ve This Old House gibi yapımları da yayınlayan istasyonlara lisans desteği sağlamayı amaçlıyor. Özellikle küçük ve kırsal bölgelerdeki istasyonlar, federal kesintilerden en çok etkilenenler arasında.

Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski, “Bu istasyonlar, izleyicilerin yalnızca Bob’un öğretisini değil, sanatın dönüştürücü gücünü keşfetmelerine de kapı araladı,” dedi.

ABD'de Kongre, Donald Trump yönetiminin talebiyle kamu yayıncılığına ayrılan 1,1 milyar dolarlık fonu kesti. Bu karar, yaklaşık 330 PBS ve 246 NPR istasyonunu etkiledi.

1995’te 52 yaşında kansere bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden Ross, 11 yıl boyunca 'The Joy of Painting' adlı programı ile izleyicilerine “mutlu küçük ağaçlar ve bulutlardan” bahsederek, “hataların sadece güzel kazalar” olduğu gibi kıymetli hayat dersleri verdi.

Ölümünden yıllar sonra bile popülerliğini koruyan Ross’un programları, özellikle COVID-19 salgını sırasındaki kapanma dönemlerinde yeniden büyük ilgi görerek ressamın ölümsüz mirasını pekiştirdi.