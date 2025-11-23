  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Dünya Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!
Dünya

Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi" fırçasının ardından yaptığı açıklamada "Ukrayna, her bir Amerikalıya ve özellikle Başkan Trump’a minnettar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna liderliğinin ABD’nin barış çabalarına hiçbir minnettarlık göstermediği yönündeki ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Zelenskiy, "Ukrayna, Javelin füzelerinden başlayarak Ukraynalıların hayatlarını kurtaran yardımları için her bir ABD’liye ve özellikle Başkan Trump’a minnettar" dedi.

TEŞEKKÜRLER ABD, TEŞEKKÜRLER AVRUPA

Avrupa ve G7 ile G20 ülkelerine de yardımları için teşekkür eden Zelenskiy, bu desteğin sürdürülmesine yönelik çabaların önemli olduğunu ifade etti. Zelenskiy, "Bu yüzden barışa giden süreçte her noktayı, bu yönde atılan her adımı bu denli dikkatle ele alıyoruz. Bu savaşı gerçekten bitirebilmemiz ve bir savaş daha çıkmasını engelleyebilmemiz için her şey doğru şekilde hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, "Yardım eden herkese teşekkür ederim. Teşekkürler ABD. Teşekkürler Avrupa. İnsanlarımızla gurur duyuyorum" dedi.

BİDEN’I SUÇLADI ZELENSKİY’İ FIRÇALADI

ABD Başkanı Trump, İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında Ukrayna'da barışa dair plana ilişkin görüşmeler devam ederken Ukrayna’yı eleştiren bir açıklama yapmıştı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Biden’i ima ederek "ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" ifadelerini kullanmış, "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa hala Rusya'dan petrol almaya devam ediyor" demişti.

Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir
Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir

Dünya

Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil
Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Gündem

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması
Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Gündem

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tiyatroyabzkin

1milyon insan oldubitulke yokoldu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23