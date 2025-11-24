İstanbul’da Göktaşı Düştü İddiası: Küçükçekmece Semalarında Parlak Işık Hüzmesi Görüldü

Olay, akşam saatlerinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi semalarında yaşandı.

Gökyüzünde aniden ortaya çıkan ve ne olduğu anlaşılamayan parlak bir ışık hüzmesi, görenleri hayrete düşürdü.

Işık hüzmesinin ardından sosyal medyada ve vatandaşlar arasında İstanbul’a göktaşı düştüğü yönünde iddialar hızla yayıldı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Küçükçekmece semalarında görülen bu esrarengiz ışık hüzmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Görüntülerde, ışığın gökyüzünde hızla ilerlemesi ve parlaması anbean yer aldı. Patlama veya düşme sesi duyulup duyulmadığı henüz netleşmezken, bu ışık hüzmesinin kesin kaynağı veya ne tür bir gök cismi olduğu konusunda resmi bir açıklama bekleniyor.