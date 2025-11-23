Bangladeş, Hindistan'a 'şimdi durum farklı' dedi... Şeyh Hasina’a idam cezası kararına eleştiri! Yeni gelişme

Bangladeş, Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tutulduğu gerekçesiyle hakkında gıyabında idam kararı verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in Hindistan’dan iadesini yeniden talep etti. Resmi açıklamaya göre, iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamında hem Hasina hem de eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal’ın iadesi için Yeni Delhi’ye yeni bir mektup gönderildi.

Bangladeş’in resmî haber ajansı BSS’ye konuşan geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, 21 Kasım’da Hindistan’a yeni bir mektup iletildiğini açıkladı. Hossain, daha önce yapılan talebe yanıt gelmediğini hatırlatarak, “Şimdi durum farklı. Yargı süreci tamamlandı ve hüküm verildi.” ifadelerini kullandı.

Hasina hakkında verilen idam kararı

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), Temmuz 2024 protestolarında meydana gelen can kayıplarından sorumlu tuttuğu Şeyh Hasina hakkında 17 Kasım’da gıyabında idam kararı vermişti. Aynı davada eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal da idama, eski Polis Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, bu isimlerin “insanlığa karşı suç” işlediği hükmüne varmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş’te bağımsızlık savaşı gazilerinin çocuklarına kamuda ayrılan kontenjan nedeniyle temmuz ortasında öğrenciler öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kotayı düşürmesiyle gösteriler sonlandırılsa da yüzlerce kişinin öldüğü şiddet olayları üzerine protestocular bu kez “adalet” talebiyle yeniden sokaklara çıkmıştı.

Çatışmalar büyürken Başbakan Hasina resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan’a geçmiş, ardından göstericiler konutu basmıştı. Ülke, artan kaosun ardından 8 Ağustos 2024’te Nobel ödüllü Muhammed Yunus’un geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamasıyla yeni bir döneme girmişti.