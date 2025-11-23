  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Dünya Bangladeş, Hindistan'a 'şimdi durum farklı' dedi... Şeyh Hasina’a idam cezası kararına eleştiri! Yeni gelişme
Dünya

Bangladeş, Hindistan'a 'şimdi durum farklı' dedi... Şeyh Hasina’a idam cezası kararına eleştiri! Yeni gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bangladeş, Hindistan'a 'şimdi durum farklı' dedi... Şeyh Hasina’a idam cezası kararına eleştiri! Yeni gelişme

Bangladeş, Temmuz 2024 protestolarındaki can kayıplarından sorumlu tutularak gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina’nın idam kararını eleştirerek, yaptığı açıklamada “C iadesi için Hindistan’a yeniden yeni bir mektup göndererek Şimdi durum farklı' dedi!

Bangladeş, Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tutulduğu gerekçesiyle hakkında gıyabında idam kararı verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in Hindistan’dan iadesini yeniden talep etti. Resmi açıklamaya göre, iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamında hem Hasina hem de eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal’ın iadesi için Yeni Delhi’ye yeni bir mektup gönderildi.

Bangladeş’in resmî haber ajansı BSS’ye konuşan geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, 21 Kasım’da Hindistan’a yeni bir mektup iletildiğini açıkladı. Hossain, daha önce yapılan talebe yanıt gelmediğini hatırlatarak, “Şimdi durum farklı. Yargı süreci tamamlandı ve hüküm verildi.” ifadelerini kullandı.

 

Hasina hakkında verilen idam kararı

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), Temmuz 2024 protestolarında meydana gelen can kayıplarından sorumlu tuttuğu Şeyh Hasina hakkında 17 Kasım’da gıyabında idam kararı vermişti. Aynı davada eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal da idama, eski Polis Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, bu isimlerin “insanlığa karşı suç” işlediği hükmüne varmıştı.

 

Ne olmuştu?

Bangladeş’te bağımsızlık savaşı gazilerinin çocuklarına kamuda ayrılan kontenjan nedeniyle temmuz ortasında öğrenciler öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kotayı düşürmesiyle gösteriler sonlandırılsa da yüzlerce kişinin öldüğü şiddet olayları üzerine protestocular bu kez “adalet” talebiyle yeniden sokaklara çıkmıştı.

Çatışmalar büyürken Başbakan Hasina resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan’a geçmiş, ardından göstericiler konutu basmıştı. Ülke, artan kaosun ardından 8 Ağustos 2024’te Nobel ödüllü Muhammed Yunus’un geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamasıyla yeni bir döneme girmişti.

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi
Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Dünya

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

İsrail'den Beyrut'ta suikast! Az önce haber geldi: Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldü!
İsrail'den Beyrut'ta suikast! Az önce haber geldi: Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldü!

Dünya

İsrail'den Beyrut'ta suikast! Az önce haber geldi: Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldü!

Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde! Geri dönüş için tarihi adım attı! Resmi başvuruda bulundu
Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde! Geri dönüş için tarihi adım attı! Resmi başvuruda bulundu

Dünya

Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde! Geri dönüş için tarihi adım attı! Resmi başvuruda bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23