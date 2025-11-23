Çin’den Japonya’ya Tayvan Uyarısı: "Kırmızı Çizgi Aşıldı, Militarizmin Geri Dönüşüne İzin Vermeyeceğiz"

  • İSTANBUL
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan krizine olası silahlı müdahale iması taşıyan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Wang Yi, bu sözlerin "dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi geçtiğini" belirterek, Japonya’nın hatalarını derhal düzeltmesi gerektiğini ve Çin’in egemenliğini savunmak için karşılık vereceğini vurguladı.

Çin ve Japonya arasında Tayvan konusunda tansiyon yükseldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japon Başbakan Sanae Takaichi’nin 7 Kasım'da mecliste yaptığı, olası bir "Tayvan krizinin Japonya için ulusal tehdit oluşturabileceği" ve silahlı müdahale ihtimalini ima eden açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi.

 

TAYVAN İFADELERİ BM’YE TAŞINDI

Çin, bu ifadelerin 1945'ten bu yana ilk kez bir Japon liderinin Tayvan konusunda askerî müdahale niyeti taşıdığını belirterek Birleşmiş Milletler'e (BM) resmi bir belge gönderdi.

Çin, bu söylemin Çin’e yönelik doğrudan askerî tehdit anlamına geldiğini ve Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olduğunu vurguladı.

 

"MÜDAHALE OLURSA KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYIZ"

Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın hatalarını düzeltmemesi halinde, uluslararası toplumun Japon militarizminin yeniden canlanmasını durdurmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Wang Yi, "Çin egemenliğini savunmak için karşılık vermek zorundadır.Bu, uluslararası adalet ve insan vicdanını koruma meselesidir," dedi ve Çin'in Japonya'daki "sağcı ve militarist eğilimlerin" yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da konuyu resmi belge haline getirerek BM’ye sundu.

 

JAPON MUHALEFETİNDEN TEPKİ

Çin ile yaşanan gerilimin ardından Japonya’da da tartışmalar başladı. Ana muhalefet lideri Yoshihiko Noda, Takaichi’nin ülkeyi diplomatik krize sürüklediğini söyleyerek hükümeti ilişkileri düzeltmeye çağırdı.

Eski Başbakan Shigeru Ishiba ise "diplomasinin popülizm için kullanılmaması gerektiğini" belirterek Takaichi'yi eleştirdi.

