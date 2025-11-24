Yenilenmiş cihaz piyasasında inanılmaz yükseliş

Sürdürülebilir ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkan yenilenmiş cihazlara talep tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla artıyor. Bu değişimin Türkiye'deki öncülerinden biri olan MediaMarkt Türkiye, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyerek yeniden piyasaya sunuyor ve döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 6 milyon ikinci el telefon el değiştiriyor. Tüketicilerin güvenilir, garantili, uygun fiyatlı cihaza olan ihtiyacı, bu segmentin büyümesini tetikliyor. Yenilenmiş telefon pazarının ise önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık yüzde 15-20 bandında büyümesi bekleniyor. Bu büyüme trendine paralel şekilde operasyonlarını genişleten marka, eski cihazları TSE onaylı, BTK denetimli merkezlerde yenileterek 12 ay garantili şekilde satışa sunuyor.

Son teknolojiyi hem erişilebilir hem de sürdürülebilir kılan bu hizmete tüketicilerin de ilgisi hızla artıyor. Nisan 2025'te aylık ortalama satış adedine göre yüzde 100 büyüyerek satış hacmini genişleten MediaMarkt Türkiye, her ay büyüme trendini sürdürüyor. Markanın satış verilerine göre yenilenmiş telefonların en çok satıldığı iller Kayseri, Bursa, Ankara, Adana ve Sakarya olarak sıralanıyor.

MediaMarkt Türkiye'nin sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü stratejisi; ürün kiralama, eskisini getir yenisini götür, onarım ve yenilenmiş ürünler olmak üzere dört bacaktan oluşuyor. Sürdürülebilir ürünleri tüketiciyle buluşturarak kullanım ömrünü uzatan marka, bugüne dek 200 bin kullanılmış cihazı geri alarak yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı yeniden tüketicilerle buluşturdu.