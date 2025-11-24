  • İSTANBUL
Dünya

Netanyahu'dan Beyrut saldırısının ardından Lübnan'ı vurmaya devam edecekleri tehdidi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Netanyahu'dan Beyrut saldırısının ardından Lübnan'ı vurmaya devam edecekleri tehdidi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut’ta Hizbullah komutanının öldürüldüğü saldırının ardından ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik operasyonları sürdüreceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini ileri sürerek ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürecekleri tehdidini yineledi.

Başbakan Netanyahu, Beyrut'a dün düzenledikleri saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini söyledi.

Hizbullah'ın "yeniden güç toplamasına" izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, Lübnan'a saldırıları sürdürecekleri tehdidini tekrarladı.

Ayrıca Netanyahu, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması taahhüdünü yerine getirmediğini de ileri sürdü.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Tabatabai'nin İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda öldüğü doğrulanmıştı.

İsrail ordusunun pazar günü ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

