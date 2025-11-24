  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Dünya O yanardağ yeniden lav püskürttü!
Dünya

O yanardağ yeniden lav püskürttü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O yanardağ yeniden lav püskürttü!

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’nda lav akışının tekrar başladığı, bugün ile 25 Kasım Salı günü arasında daha güçlü bir püskürme ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı’nda lav akışı yeniden başladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu. USGS tarafından açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü belirtilerek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü birlav püskürtme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

 

Son bir yılda 37 patlama

Hawaii’nin Büyük Ada’sında yer alan ve korunan bir alan olan Volcanoes National Park içinde bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Yaklaşık bir yıldır aralıklı olarak faaliyette ve yaklaşan bu patlama, geçen aralıktan bu yana 37’nci patlama olacak.

Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?
Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?

Aktüel

Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı
Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

Dünya

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23