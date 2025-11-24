O yanardağ yeniden lav püskürttü!

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı’nda lav akışı yeniden başladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu. USGS tarafından açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü belirtilerek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü birlav püskürtme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

Son bir yılda 37 patlama

Hawaii’nin Büyük Ada’sında yer alan ve korunan bir alan olan Volcanoes National Park içinde bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Yaklaşık bir yıldır aralıklı olarak faaliyette ve yaklaşan bu patlama, geçen aralıktan bu yana 37’nci patlama olacak.