Bozkırda ansızın belirdi! Sivas yolunda neler yaşandı!
Sivas’ta kent merkezinden Hafik ilçesine doğru ilerleyen Zikrullah Demir, yolun ortasında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Bozkırda hızla hareket eden bir karacayı fark eden Demir, o anları cep telefonuyla kaydetti. Kısa süre arazide koşarak ilerleyen karaca, ardından gözden kaybolarak izini kaybettirdi.
"İlk gördüğümde yaban keçisi zannetmiştim"
Arazide koşturan hayvanın karaca olduğunu fark edince kayıt altına aldığını anlatan Zikrullah Demir, "Hafik'in 2 kilometre yakınlarında bu alanda gördüm. İlk gördüğümde yaban keçisi zannetmiştim. Yaklaşık 100 metre daha yakınlaştıktan sonra karaca olduğunu fark ettik. Ürkmüş bir vaziyetteydi. Buradan avcılık yapan arkadaşlara sesleniyorum. Böyle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlarımızı vurmasınlar. Sivas'ta nadir görülen bu hayvanın sayısı çoğalsın" dedi.