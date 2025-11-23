  • İSTANBUL
Gündem İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...
İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin gölge genel başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan’la görüşme önerisinin gündeme geldiği TBMM Komisyonu’nda yer almamasına ilişkin açıklama yaptı. Kendisi ve diğer tutuklu başkanlar ile kayyımlar dururken sürecin ilerlemeyeceğini söyleyen İmamoğlu, son günlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi ismini zikreden Özgür Özel’e de ‘aday benim’ hatırlatması yaptı.

İstanbul’da kurduğu ‘suç örgütü’ ile herkesi haraca bağladığı ortaya çıkınca tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan ve hakkında 2 bin 500 yıla yaklaşan ceza istenen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine CHP’nin gölge genel başkanı olduğunu ima etti. İmamoğlu CHP’nin “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” hedefi doğrultusunda sürece destek vermeye devam edeceğini vurgularken bunun ancak demokratik, şeffaf ve milletin dahil edildiği bir yöntemle mümkün olacağını söyledi.

TUTUKLU BAŞKANLAR, KAYYIMLAR VARKEN OLMAZ

CHP’nin Kürt meselesinin çözümüne yönelik tutumunun uzun yıllardır değişmediğini ancak sürecin sağlıklı ilerlemesi için hukuk, demokrasi ve toplumsal hassasiyetlere dayalı bir yaklaşım gerektiğini ifade eden İmamoğlu, CHP’nin komisyonda yer almaya devam edeceğini, ancak İmralı’da görüşme önerisine katılmama gerekçelerinin doğru anlaşılması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, demokratikleşme konusunda en ufak bir işaretin dahi görülmediğini ifade ederek, kayyım uygulamaları, tutuklu belediye başkanları ve AİHM-AYM kararlarının uygulanmamasının sürecin önündeki en büyük engeller olduğunu savundu.

ÖZEL’E HATIRLATMA: ADAY BENİM

CHP’nin sürecin başarıya ulaşması için elinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade eden İmamoğlu, son günlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için ısmarlama anketlere girişen ve mitinglerde kendi ismini de zikretmeye başlayan Özgür Özel’e de aslında patronun kim olduğunu ima etti.

İmamoğlu, “CHP yalnızca millet için siyaset yapar. Ben de partimin Cumhurbaşkanı adayı olarak bu yolu Özgür Başkan’la omuz omuza yürümekten onur duyuyorum” dedi.

Zeynel

Seni herhafta ziyaret ediyollar ekosistem bey

Ddgggf

Türkiyede sağcılar solcular saçmalığından kurtulup yeni bir parti ihtiyacı doğmuştur. Sıkinti tam buradadır. İki parti de sülük gibi bit yavşağı gibi millete yapışmıştır.
