İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

İstanbul’da kurduğu ‘suç örgütü’ ile herkesi haraca bağladığı ortaya çıkınca tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan ve hakkında 2 bin 500 yıla yaklaşan ceza istenen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine CHP’nin gölge genel başkanı olduğunu ima etti. İmamoğlu CHP’nin “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” hedefi doğrultusunda sürece destek vermeye devam edeceğini vurgularken bunun ancak demokratik, şeffaf ve milletin dahil edildiği bir yöntemle mümkün olacağını söyledi.

TUTUKLU BAŞKANLAR, KAYYIMLAR VARKEN OLMAZ

CHP’nin Kürt meselesinin çözümüne yönelik tutumunun uzun yıllardır değişmediğini ancak sürecin sağlıklı ilerlemesi için hukuk, demokrasi ve toplumsal hassasiyetlere dayalı bir yaklaşım gerektiğini ifade eden İmamoğlu, CHP’nin komisyonda yer almaya devam edeceğini, ancak İmralı’da görüşme önerisine katılmama gerekçelerinin doğru anlaşılması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, demokratikleşme konusunda en ufak bir işaretin dahi görülmediğini ifade ederek, kayyım uygulamaları, tutuklu belediye başkanları ve AİHM-AYM kararlarının uygulanmamasının sürecin önündeki en büyük engeller olduğunu savundu.

ÖZEL’E HATIRLATMA: ADAY BENİM

CHP’nin sürecin başarıya ulaşması için elinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade eden İmamoğlu, son günlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için ısmarlama anketlere girişen ve mitinglerde kendi ismini de zikretmeye başlayan Özgür Özel’e de aslında patronun kim olduğunu ima etti.

İmamoğlu, “CHP yalnızca millet için siyaset yapar. Ben de partimin Cumhurbaşkanı adayı olarak bu yolu Özgür Başkan’la omuz omuza yürümekten onur duyuyorum” dedi.