Dünya Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"
Dünya

Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Yunanistan’ın Ukrayna ile ortak insansız deniz aracı (İDA) üretme kararını "kışkırtıcı ve çatışmacı" olarak nitelendirerek Moskova’nın bu adıma gerekli cevabı vereceğini vurguladı.

Rusya ve Yunanistan arasındaki ilişkiler, Atina'nın Ukrayna ile savunma işbirliğini tırmandırma kararıyla gerginleşti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, haftalık basın toplantısında Yunanistan'ın Ukrayna ile ortak İDA üretme planlarına sert tepki gösterdi.

 

ZAKHAROVA: YUNANİSTAN DOSTÇA OLMAYAN ADIMLAR ATIYOR

 

Zakharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, bu silahların Rusya'nın yeni bölgelerinde sivillere karşı kullanıldığını öne sürdü.

Yunanistan'ın yeni kararını, "Batı’nın Rusya’yı cephede yenilgiye uğratma stratejisinin uzantısı" olarak değerlendirdiklerini belirten Zakharova, "Bu adım, birçok anti-Rus eylem gibi tarafımızdan değerlendirildi. Karşılığı olacaktır," ifadelerini kullandı.

 

ESİR TAKASINDA TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

 

Zakharova, Yunanistan’a yönelik sert açıklamaların yanı sıra, bir muhabirin sorusu üzerine Rusya-Ukrayna esir değişimi sürecindeki arabuluculuk rolleri için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) teşekkür etti.

Zakharova, "Bu ülkelerin arabuluculuk desteğine minnettarız. Temaslar ilgili kurumlar aracılığıyla sürdü ve sürüyor" dedi.

 

ATİNA’DAN HIZLI YANIT: TEHDİTLERİ REDDEDİYORUZ

 

Rusya'nın suçlamalarının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından hızlı bir karşı açıklama geldi.

Atina, "Yunanistan uluslararası hukuka bağlıdır. Devletler, kendi güvenlik anlaşmalarını yapma hakkına sahiptir.

Egemen devletlere yönelik tehditler otomatik olarak reddedilir," diyerek Moskova'nın sert tepkisini geri çevirdi.

 

POLONYA VE İNGİLTERE’YE DE TEPKİ

 

Zakharova, Polonya'nın Gdansk'taki Rus konsolosluğunu kapatma kararını "düşmanca" olarak nitelendirdi ve İngiltere'nin Ukrayna istihbaratına verdiği iddia edilen destek konusunda Londra'dan cevap beklediklerini söyledi.

Ayrıca ABD'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma çağrısına da tepki göstererek, ABD'nin bu konuda tavsiyede bulunma hakkı olmadığını vurguladı.

 

