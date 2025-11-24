  • İSTANBUL
Yerel Adana’da kuruyan dere kaçak moloz döküm sahasına dönüştü
Yerel

Adana’da kuruyan dere kaçak moloz döküm sahasına dönüştü

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Adana’da kuruyan dere kaçak moloz döküm sahasına dönüştü

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kuraklık nedeniyle kuruyan Sarıçam Deresi moloz döküm sahasına döndü.

Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahallelerinden geçen Sarıçam Deresi, kuraklık nedeniyle kurudu. Çevreye kötü koku yayılan derenin etrafı ise bilinçsiz vatandaşlarca moloz döküm sahasına çevrildi. Dere yatağının birçok noktasındaki molozlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

diyarbakırlı

Aptalca bir yaklaşım. Yarın yağmurlar tekrar geri gelirse ne yapacaksınız o zaman.
