Şeyh Said ve Seyid Rıza’yı idam sehpasında gösteren biblonun satışı durduruldu: Nefrete yasak!

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda satışa sunulan ve Şeyh Said ve Seyid Rıza'yı idam sehpasında gösteren 3 boyutlu bibloların satışını durdurdu, ürünle ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medyada, söz konusu maketin satışına yönelik yoğun tepkilerin ardından harekete geçen Bakanlık, ürünün platformdan kaldırıldığını ve satıcı hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

TEPKİLER İHBAR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan tepkilerin ihbar niteliğinde değerlendirildiği ve incelemenin gecikmeksizin başlatıldığı ifade edildi.

İlgili birimlerle yürütülen çalışmalar sonucunda, tartışmalı ürünün satıştan kaldırıldığı ve satıcı firmaya yönelik idari sürecin işletilmeye başlandığı bildirildi.

MİLLİ MANEVİ DEĞERLERE SALDIRI

Bakanlık, nefret söylemi içeren, ayrımcılığı körükleyen, milli ve manevi değerlere saldıran, toplum kesimlerini provoke etme amacı taşıyan ya da kamu vicdanını yaralama potansiyeli bulunan hiçbir ürünün e-ticaret ortamında barındırılmayacağını vurguladı.

TOPLUMSAL BARIŞIN ZEDELENMESİNE İZİN YOK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır.”

Açıklamanın devamında, tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması ve toplumsal barışı zedeleyebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, kamu düzenini bozabilecek her türlü ticari faaliyete karşı gerekli adımların “hiçbir gecikmeye mahal vermeden” atılacağını vurguladı.