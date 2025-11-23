  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Gündem Şeyh Said ve Seyid Rıza’yı idam sehpasında gösteren biblonun satışı durduruldu: Nefrete yasak!
Gündem

Şeyh Said ve Seyid Rıza’yı idam sehpasında gösteren biblonun satışı durduruldu: Nefrete yasak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şeyh Said ve Seyid Rıza’yı idam sehpasında gösteren biblonun satışı durduruldu: Nefrete yasak!

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda satışa sunulan Şeyh Said ve Seyid Rıza'yı idam sehpasında gösteren 3 boyutlu bibloların satışını yasakladı. Satıcı hakkında idari süreç başlatılırken Ticaret Bakanlığı, nefret söylemi ve milli-manevi değerleri hedef alan hiçbir içeriğe e-ticarette izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda satışa sunulan ve Şeyh Said ve Seyid Rıza'yı idam sehpasında gösteren 3 boyutlu bibloların satışını durdurdu, ürünle ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medyada, söz konusu maketin satışına yönelik yoğun tepkilerin ardından harekete geçen Bakanlık, ürünün platformdan kaldırıldığını ve satıcı hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

TEPKİLER İHBAR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan tepkilerin ihbar niteliğinde değerlendirildiği ve incelemenin gecikmeksizin başlatıldığı ifade edildi.

İlgili birimlerle yürütülen çalışmalar sonucunda, tartışmalı ürünün satıştan kaldırıldığı ve satıcı firmaya yönelik idari sürecin işletilmeye başlandığı bildirildi.

MİLLİ MANEVİ DEĞERLERE SALDIRI

Bakanlık, nefret söylemi içeren, ayrımcılığı körükleyen, milli ve manevi değerlere saldıran, toplum kesimlerini provoke etme amacı taşıyan ya da kamu vicdanını yaralama potansiyeli bulunan hiçbir ürünün e-ticaret ortamında barındırılmayacağını vurguladı.

TOPLUMSAL BARIŞIN ZEDELENMESİNE İZİN YOK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır.”

Açıklamanın devamında, tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması ve toplumsal barışı zedeleyebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, kamu düzenini bozabilecek her türlü ticari faaliyete karşı gerekli adımların “hiçbir gecikmeye mahal vermeden” atılacağını vurguladı.

 

17
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl....

Tam bir Yahudi oyunu! :)))))))))

Abdullah

Lan vatan hainlerini asmanın nesi nefret? Kime karşı nefret? Vatan hainleri rahatsız olur bu biblolalardan sadece. diyen ahmaklara soruyorum.. Vatan hainini ecevit niye asmadı? Şimdi asmakktan beter ediyoruz.. Silah bıraktırıyoruz
TÜM YORUMLARA GİT ( 17 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23