Yeniakit Publisher
Tüm çabasını hiçe saymışlardı ve 'İstifa' sesleri yükseldi: Kararını verdi mi? Sergen Yalçın'ın 'istifa' kararı

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde öne geçtiği 5 maçta 12 puan kaybetti. Siyah-beyazlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçı da kazanamadı. 8 puan bıraktı. Beşiktaş tribünleri 1-1'lik skorun ardından Samsunspor maçı bitiminde Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. Ancak siyah-beyazlı ekibin hocasına basın toplantısında bu soru sorulmadı. Zaten Yalçın da tribünleri duymazdan geldi.

Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçı bitiminde "Sergen Yalçın istifa" tezahüratlarında bulundu. Ancak siyah-beyazlı ekibin teknik direktörünün böyle bir niyeti yok. Başkan Serdal Adalı'nın da Rafa Silva krizinde kendisine verdiği destek sonrasında Sergen Yalçın'ın ilk ve tek düşüncesi Ocak transfer dönemi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde öne geçtiği 5 maçta 12 puan kaybetti.

Sergen Yalçın skoru bir türlü tutamamalarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

- Takım kazanma alışkanlığı elde edemediği için oyuncuların psikolojisi, motivasyonu biraz bozuk. 2-0 öne geçtiğimiz maçlarda bile oyuncularımız her an tedirginlik yaşıyor, yine mi gol yiyeceğiz, berabere kalacağız, yenileceğiz diye. Bunları konuştuk oyuncularla. Olmaması gereken bir tedirginlik. Futbolda bunlar insanın başına geliyor.

Sergen Yalçın 3 maçta kaybedilen 8 puan için şu açıklamaları yaptı. - Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. - Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ernayil ÖZEN

Haber başlıklarınız yanıltıcı . 
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
