Tüm çabasını hiçe saymışlardı ve 'İstifa' sesleri yükseldi: Kararını verdi mi? Sergen Yalçın'ın 'istifa' kararı

Sergen Yalçın 3 maçta kaybedilen 8 puan için şu açıklamaları yaptı. - Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. - Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz.