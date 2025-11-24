Emrah Savcı Giriş Tarihi: Tüm çabasını hiçe saymışlardı ve 'İstifa' sesleri yükseldi: Kararını verdi mi? Sergen Yalçın'ın 'istifa' kararı
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde öne geçtiği 5 maçta 12 puan kaybetti. Siyah-beyazlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçı da kazanamadı. 8 puan bıraktı. Beşiktaş tribünleri 1-1'lik skorun ardından Samsunspor maçı bitiminde Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. Ancak siyah-beyazlı ekibin hocasına basın toplantısında bu soru sorulmadı. Zaten Yalçın da tribünleri duymazdan geldi.