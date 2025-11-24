Avrupa'ya tarihi uyarı! Rota değişikliği çağrısı

Tüm dünyada artan milliyetçilik dalgası özellikle Batıda etkisini gösteriyor. Göçmenlere karşı nefret tohumları ekiliyor.



Cheryl Benard, yazısında Avrupa’nın klasik bir askeri saldırıyla değil, “beklenmedik, kara kuğu tarzı” bir süreçle karşı karşıya olduğunu öne sürüyor. Tarihten örnekler vererek, atlı okçular, uzun yay, Yunan ateşi, tank gibi savaşın seyrini değiştiren ani yenilikleri hatırlatıyor ve bugün de benzer bir “hazırlıksız yakalanma” durumunun göç üzerinden yaşandığını iddia ediyor.

Benard’a göre Avrupa hükümetleri, yaşananları tanımlamakta bile zorlanıyor; ekonomik baskı, suç oranları, terör tehdidi, eğitim sistemi ve yargı üzerindeki yükler artarken, siyasi elitler gerçek tabloyla yüzleşmekten kaçınıyor.

2014 SONRASI GÖÇ DALGASINA YÖNELİK ELEŞTİRİ

Yazar, özellikle 2014’ten itibaren Avrupa’nın kapılarını açtığı göç dalgasını bir “yanılgı” olarak tanımlıyor. O dönemde gelenlerin çoğunun savaş mağduru Suriyeli aileler olduğu varsayımının gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Benard, rakamlar ve profiller üzerinden, gelenlerin önemli bir kısmının Suriye dışından, çoğunlukla eğitim seviyesi düşük, bekar ve genç erkeklerden oluştuğunu, bunun da entegrasyonu zorlaştırdığını ileri sürüyor.

Buna karşılık önceki dönemlerin Bosna ve kısmen Ukrayna örneklerini veriyor; bu grupların daha hızlı dil öğrenip işgücüne katıldığını, yerel toplumla uyumlu, “ortak yaşamı mümkün kılan” bir entegrasyon çizgisi izlediğini, bu yüzden toplumda tepki çekmediklerini ifade ediyor.

DEMOGRAFİK KAYGI VE AVRUPA’NIN DOĞURGANLIK SORUNU

Yazının en sert bölümlerinden biri, Avrupa’nın düşük doğurganlık oranı ve bunun göçle ikame edilmesine yönelik yaklaşım üzerine. Benard, hiçbir Avrupa ülkesinin nüfus yenilenmesi için gerekli doğurganlık seviyesine ulaşamadığını, buna rağmen tartışmanın sadece emeklilik sistemini sürdürecek “yeterli çalışan” olup olmadığına sıkıştırıldığını savunuyor.

Ona göre asıl soru, “medeniyeti, kültürü, dili, tarihsel hafızayı kim sürdürecek” olmalı. Sadece nüfusu sayısal olarak doldurmanın, bir ülkeyi aynı ülke olmaktan çıkarabileceğini iddia ediyor.

İSRAİL’DE HAREDİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN UYARI

Benard, Avrupa dışından, İsrail’deki aşırı Ortodoks Haredi topluluğunu örnek göstererek demografik ve kültürel baskı ilişkisini tartışıyor. Yüksek doğurganlık oranı ve farklı toplumsal vizyonun, bir ülkenin yönünü kökten değiştirebileceğini, bu tür dinamiklerin Avrupa’da da benzer riskler doğurabileceğini öne sürüyor.

Bu bölümü, Batı Avrupa’da modern yaşam tarzının çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığı; buna karşın kimi göçmen topluluklarda çok çocuklu aile modelinin teşvik edildiği iddiasıyla birleştiriyor.

GÖÇMEN MAHALLELERİ, ENTEGRASYON VE SUÇ TARTIŞMASI

Yazar, Avrupa şehirlerindeki yeni göçmen mahallelerinin, önceki göç dalgalarının oluşturduğu semtlerden farklı bir karakter taşıdığını savunuyor. Viyana, Paris, Stockholm gibi şehirlerden örnekler vererek, polis dahi girmekte zorlanıyor algısına sahip “güvensiz bölgeler” oluştuğunu ileri sürüyor.

Bu çerçevede, dil öğrenme motivasyonunun düşüklüğü, okul sisteminde yaşanan zorluklar, kadın öğretmenlere itaatsizlik iddiaları ve yerel müfredata karşı dini içerik baskılarından söz ediyor. Benard, bu tabloyu entegrasyonun normal sancıları olarak değil, “paralel bir toplumsal düzen kurma niyeti”nin işareti olarak yorumluyor.

İSTİHDAM, SOSYAL YARDIM VE MAHKEME YÜKÜ ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Metinde, göçmenlerin işgücüne katılım oranlarının düşük olduğuna dair iddialar yer alıyor. Almanya ve Avusturya gibi ülkelerden örneklerle, sosyal yardım sistemlerinin ağırlaştığını, göçmenlerin sosyal desteklere yüksek oranda bağımlı hale geldiğini savunuyor.

Sığınma süreçlerindeki itiraz mekanizmaları, yaş tespiti tartışmaları, kimlik beyanı ve belgelerin yok edilmesi gibi konularla yargı sisteminin uzun süre meşgul edildiğini, bunun da yerli vatandaşların hukuki taleplerini geciktirdiğini ileri sürüyor.

İKİNCİ NESİL, RADİKALLEŞME VE TERÖR KAYGISI

Benard, göçmen kökenli ikinci neslin entegrasyon açısından daha da kritik bir noktada olduğunu öne sürüyor. Özellikle çevrim içi radikalleşme, IŞİD bağlantılı yapılanmalar, gençlerin dijital platformlar üzerinden hızlı şekilde etki altına alınması gibi başlıklara dikkat çekiyor.

Güvenlik birimlerinin izlediği radikal kişi sayısının, buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğu, her bir aktif destekçinin çevresinde çok daha geniş bir sempatizan çevresi bulunduğu iddiasını aktarıyor. Mevcut izleme ve önleme araçlarının hukuki kısıtlar nedeniyle yetersiz kaldığını savunuyor.

CİNSEL ŞİDDET İDDİALARI VE TOPLUMSAL ETKİ

Yazının en çarpıcı ve tartışmalı bölümlerinden biri, cinsel şiddet ve özellikle kamuoyunda geniş yer bulan toplu yılbaşı saldırısı örneği üzerinden yürütülüyor. Benard, Köln’de 2016’da yaşanan olayları dönüm noktası olarak anlatıyor; yetkililerin ilk tepkisini “inkâr” olarak niteliyor ve bunun yanlış sinyal verdiğini ileri sürüyor.

Farklı ülkelerden paylaşılan istatistikler üzerinden, göçmen kökenli faillerin cinsel suçlarda orantısız temsil edildiğini iddia ediyor. Bu tablonun, özellikle kadınların kamusal alandaki güvenlik algısını bozduğunu, gece toplu taşımayı terk eden büyük bir kadın kitlesi oluştuğunu savunuyor. Bunu, “fiili sokağa çıkma yasağına dönüşen psikolojik baskı” olarak yorumluyor.

“İŞGAL” DİLİ VE AVRUPA’NIN VERDİĞİ TEPKİ

Benard, metnin ilerleyen kısmında, göçü artık klasik anlamda bir “entegrasyon meselesi” değil, “içeriden yürütülen bir dönüşüm” olarak tanımlıyor ve bunu oldukça sert bir dille bir “işgal” metaforuna bağlıyor.

Bu çerçevede, Avrupalı ana akım partileri gerçekleri saklamakla, istatistikleri şeffaf paylaşmamakla, sorunu geçici ve yönetilebilir göstermekle eleştiriyor. Sol-liberal çevreleri ise, sığınmacılarla ilgili her eleştiriyi bastıran, “felç edici” bir politik doğruculuk çizgisinde olmakla suçluyor.

BENARD’IN ÖNERDİĞİ SERT REFORM BAŞLIKLARI

Analizin sonunda yazar, Avrupa göç politikasında radikal değişiklikler çağrısı yapıyor. Suç işleyen yabancıların hızla sınır dışı edilmesi, çocuk yardımlarının sınırlandırılması, suç istatistiklerinde uyrukların açıkça yazılması, toplu taşımada güvenliğin olağanüstü seviyede artırılması, çifte vatandaşlığa sahip suçluların da sınır dışı edilebilmesi gibi başlıklar sıralıyor.

Benard, göçmen kökenli suç ve entegrasyon sorunlarıyla yüzleşmenin ertelenmesi halinde, “Avrupa’nın tanınmaz bir hale geleceği” uyarısında bulunuyor ve siyasetin, özellikle sol partilerin, bu konuda frenleyici rolünü eleştiriyor. Yazıyı, “Avrupa hâlâ zaman varken bu dalgayı geri çevirmeli” çağrısıyla bitiriyor.

TARTIŞMA VE KUTUPLAŞMA RİSKİ

Cheryl Benard’ın metni, dili, genellemeleri ve tonuyla son derece sert, tartışmaya açık ve kutuplaştırıcı nitelikte bir analiz. Metin, göç ve entegrasyon meselesini güvenlik, kültür, demografi ve toplumsal cinsiyet başlıklarını iç içe geçirerek ele alıyor; ancak kullandığı kavram ve benzetmeler, kamuoyunda hem güçlü destek hem de güçlü tepki üretmeye müsait.

Avrupa'nın göç sorunlarının çözümü o kadar da zor değil. Ancak kıta tanınmayacak hale gelmeden önce bu sorunların hızla çözülmesi gerekiyor.

Askeri tarihte, bir tarafın tamamen yeni bir silah veya savaş yöntemi kullanarak rakibini o kadar hazırlıksız bıraktığı ve etkili bir savunma oluşturamadığı durumlar vardır. Avrasyalı atlı göçebeler buna bir örnektir; okçuları, dörtnala koşan bir atın sırtından isabetli atış yapma yetenekleriyle Avrupalıları şaşkına çevirmiştir; bu, daha önce hiç görülmemiş bir saldırı yöntemidir. İnanılmaz derecede çevik olan vur-kaç atlı birlikleri, yüksek hızda saldırırken bir dizi ok atmış ve ardından "Part atışı" adı verilen bir manevrayla hızla uzaklaşırken omuzlarının üzerinden geriye doğru atış yapmaya devam etmişlerdir.

Uzun yay, eşsiz bir ölümcül menzil katarak ortaçağ savaşlarını altüst etti; Bizanslıların Yunan ateşini kullanması, deniz savaşlarına şok ve dehşet kattı; İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'nda tank kullanması, statik siper savaşlarına hareketlilik ve ateş gücü kazandırdı. Bunlar, savaşın kara kuğularıdır; hayal bile edemeyeceğiniz için hazırlık yapamayacağınız saldırı biçimleri. Ardından, az önce olanları kavramalı, yeniden toparlanmalı ve savunma ve saldırı cephanenizi değiştirmelisiniz. Bunu yeterince hızlı yapamazsanız, batarsınız.

Avrupa şu anda tam da böyle beklenmedik, kara kuğu tarzı bir savaşın saldırısı altında. Gizli işgalciler ortalığı kasıp kavuruyor, ekonomileri altüst ediyor, daha önce görülmemiş suç oranlarıyla sivil güvenliği baltalıyor, iç siyaseti bölüyor, eğitim sistemlerini çökertiyor, mahkemeleri kilitliyor ve ev sahibi ülkelerinin değer verdiği kültürel pratikleri değiştiriyor. Bir yandan da terör saldırıları planlıyor, IŞİD hücreleri kuruyor ve bir cinsel saldırı dalgası başlatıyor. Avrupa hükümetleri, etkili bir yanıt formüle etmek bir yana, neler olduğunu kavramakta bile zorlanıyor.

Avrupa Göçmen Sel Kapılarını Açtığında

Avrupalıların ilk hatası, 2014'te gelen insanların çoğunluğunun öncelikle göçmenler ve mülteciler olduğu yanılsamasına kapılmaktı. Suriye krizinin zirve yaptığı dönemdi ve yumuşak kalplilik ile pragmatizmi bir araya getiren Avrupalılar, sınırlarından akın eden insanların Suriyeli olması gerektiğini varsaydılar. Bu fanteziyi daha da ileri götürerek, bunların çoğunlukla iyi, orta sınıf Suriyeli aileler olacağını ve aralarında çoğunlukla doktorların bulunacağını hayal ettiler. Kolayca entegre olacaklardı. Bu mükemmel bir uyum olacaktı. Kısa süre sonra, çoğunlukla Suriyeli olmadıkları ve çoğunlukla aile veya orta sınıf olmadıkları ortaya çıktı. Çoğunluğu Pakistan, Afganistan ve -sel kapıları açıldığında- diğer bölgelerden gelen eğitimsiz, bekar genç erkeklerdi. 2024 yılına gelindiğinde, 147 ülkeden 11 milyon mülteci (yasadışı göçmenler hariç) vardı .

Normal şartlarda, göçmenler ve mülteciler, anavatanlarını terk etmek zorunda oldukları için ülkenize gelirler. Sığınaklarına değer verirler ve fiziksel ve sosyal sınırlarınız içinde yeni hayatlar kurarak hoş vakit geçirmeye çalışırlar. Başlangıçta bazı zorluklar yaşanması beklenebilir; sonuçta yeni gelenler dile, yerel gelenek ve göreneklere aşina değillerdir, mesleki yeterlilikleri tanınmayabilir veya yerel olarak istihdam edilebilir becerilere sahip olmayabilirler ve birçok pratik meseleyle ilgilenmeleri gerekir.

Ayrılışlarının koşulları onları şok edebilir ve travmatize edebilir. Yabancıların nezaketine ve yabancı bir bürokrasinin desteğine bağlı olarak, genel olarak işbirlikçi olmalarını, öğrenmeye ve uyum sağlamaya istekli olmalarını ve aldıkları para, yardım ve sempatiyi takdir etmelerini beklersiniz. Ve önceki Avrupa deneyimlerinde işler tam olarak böyle yürümüştü, bu yüzden tamamen yeni bir şeyle karşı karşıya olduklarını gösteren erken uyarı işaretlerini gözden kaçırdıkları için çok fazla suçlanamazlar.

Örneğin, Bosnalı mültecileri ele alalım. Tıpkı mevcut göçmenler ve mülteciler gibi, onlar da Müslümandı. 1992'de Balkan Savaşları'nın inanılmaz derecede kanlı ve acımasız etnik temizlik ve katliamlarından kaçarak aniden gelen onlar da travma geçirmişlerdi. Çoğunlukla muhafazakâr kırsal bölgelerden gelen bu mülteciler, modern Batı şehir hayatına uyum sağlamayı gerektiriyordu. Kesin planları, geride bıraktıkları çiftliklere ve evlere geri dönmekti. Yine de, çatışmalar devam ettikçe kök salmaya başladılar ve nihayetinde yüzde 90'ından fazlası Avrupa'daki sığınmacı ülkelerine -başta Almanya, Avusturya, İsveç ve Danimarka olmak üzere- yerleşti. Mevcut işsizlik oranları, kadınlar da dahil olmak üzere, yerel nüfusunkinden daha düşük.

Kimliklerini korumuşlar ve "karıştırma kabı" başarısı olarak adlandırılabilirler. Kültür merkezleri, camiler, restoranlar, kulüpler, gönüllü yardım kuruluşları, "anavatan" ile bağlantılar ve Avusturya toplumunda yapıcı ve rahat bir şekilde yaşarken Boşnak kültürel, dini ve sosyal geleneklerini sürdüren aktif topluluk ağlarıyla iyi organize olmuş ve canlı bir alt kültüre sahiptirler. Bosnalı mültecilerin geri gönderilmeleri için halktan hiçbir zaman baskı olmadı; aksine, yaygın bir sempati ve destek gördüler. Birçok sıradan aile, daha sonra Ukraynalılara yaptıkları gibi, onları kendi evlerinde ağırlamak için gönüllü oldu. Mevcut Ukraynalı nüfus da genel olarak iyi durumda - Almanca öğreniyor, genel nüfusa dağılıyor ve kısa sürede iş buluyor.

Yerli toplum, geçmiş sömürgecilik ve Almanya faşizminin suçluluğu ve kökleşmiş asil hoşgörülü liberal benlik imajı nedeniyle hazırlıksız yakalanmış ve engellenmiş durumda, tepki veremiyor. Hatta olup biteni tam olarak kavrayabilmiş bile değil.

Bunun tartışmalı olduğunu biliyorum, bu yüzden önce matematiğe Avrupa dışı bir bağlamda bakalım. İsrail'de, Yahudi nüfusunun aşırı Ortodoks Haredi kesimi, ülkenin modern, ilerici, ana akım toplumuyla çelişen, uygun ve arzu edilir bir toplumsal düzen vizyonuna sahiptir. Cinsiyet ayrımcılığına inanırlar, seküler ve bilimsel öğrenimi reddederler ve Tevrat çalışmasını tek değerli etkinlik olarak görürler. Erkeklerin çoğu ücretli mesleklerden kaçınır ve bunun yerine devlet sübvansiyonlarıyla ve eşlerinin kazandığı parayla geçinir. Eşler, çalışarak, doğurarak ve mümkün olduğunca çok çocuk yetiştirerek kocalarının ömür boyu tam zamanlı Tevrat çalışmasını maddi olarak desteklemenin, bir kadının ilahi düzendeki rolünü yerine getirmek olduğuna inanırlar. Harediler, İsrail devletini bir varlık olarak onaylamaz ve kendilerini askere alma girişimlerine şiddetle karşı çıkarlar. Taktiksel nedenlerle ülkelerinden kopuk olsalar da, hahamlık liderlerinin talimatları doğrultusunda blok halinde oy kullanarak yüksek seçmen katılımını sürdürüyorlar. Bu onları koalisyon kurmada kritik bir faktör haline getiriyor ve onlara hatırı sayılır bir ağırlık kazandırıyor. Akıllıca bir strateji. Kavga etmeye gerek yok, erkeklerin sıkıcı işlerde didinmesine gerek yok. Tek yapmaları gereken kadınlarını gayretle hamile bırakmak.

Şu anda Haredi nüfusu, İsrail Yahudi nüfusunun yaklaşık %21'ini oluşturuyor. Kadın başına 6,7 ​​çocuk doğurma oranlarıyla, projeksiyonlar yüzyılın sonuna kadar Yahudi İsrail nüfusunun %50'sine yakın veya üzerinde olacaklarını gösteriyor. Nüfusun geri kalanına katı dini davranış kuralları dayatma isteklerini gizlemiyorlar ve sayılarına bakılırsa bunu başarabilecekler. Ne yazık ki zaferleri kısa ömürlü olacak. İsrail, yarısı pasifist, erkekleri ekonomik olarak verimsiz ve hareketsiz akademik yaşam tarzlarıyla fiziksel olarak formda olmayan, kadınları hamile, emziren ve aşırı çalışan bir nüfusa sahip olacak; bu durum onları hiperaktif, agresif Arap erkeklerin ve aynı derecede üremeye meyilli eşlerinin hakim olduğu bir mahallede çok rekabetçi kılmayacak. Harediler, İsrail'in kontrolünü kısa bir süreliğine ele geçirecek gibi görünüyor, ta ki hepsini Araplara kaybedene kadar. Laik İsrail devleti ise her ek çocuk için prim ödeyerek bu sonucu hızlandırıyor. Bu program çağdaş vatandaşları teşvik etmekte başarısız oldu ve sadece evi yıkmaya hazır olan azınlığın yararına oldu.

Şimdi Avrupa'ya dönelim. Demografiye devam edelim. İnsan nüfusunu sürdürmek için çift başına 2,1 çocuk doğurganlık oranına ihtiyacınız var. Şu anda hiçbir Avrupa ülkesi bu asgari sayıya ulaşamıyor. Bu büyük bir sorun ve Avrupalılar bunun farkında. Ancak endişeleri tuhaf, tartışmasız en önemsiz sonuca odaklanıyorlar. Tek endişeleri yaşlanan nüfuslarının emekliliklerini karşılayacak kadar genç çalışan olmaması. Medeniyetlerini kimin ileriye taşıyacağını, değerlerini temsil edip savunacağını, bilimsel ve endüstriyel başarılarını kimin geliştireceğini, köklerini temsil eden ve yüzyıllar boyunca geliştirilen müzik, sanat, tiyatro ve modanın tadını kimin çıkaracağını, gelecek için bundan daha fazlasını kimin yaratacağını ve geleneklerini ve inançlarını kimin kutlayacağını sormamalılar mı? Emeklilik fonuna para yatıracak birileri, herhangi biri olduğu sürece tüm bunları silmekten memnunlar mı? (Spoiler uyarısı: bu da işe yaramıyor).

Batı medeniyetini fethetme çabaları Viyana Kapıları'nda iki kez geri püskürtüldü, ancak şimdi saldırganlar ödülün çok daha kolay kazanılabileceğini, içeri girmenin ve fethetmenin çok daha basit olabileceğini fark ettiler. Hedefinizin surlarına cepheden saldırmak yerine, kendinizi içeriye sokun ve ardından rakibinizin zayıflıklarını kullanarak savunmasını etkisiz hale getirin. Bu durumda, iki zayıflık kilit öneme sahip: Birincisi, suçluluk duygusu ve kibirli mazoşist liberalizmin bir karışımı olan Avrupalı ​​zihniyet. İkincisi, modern yaşam tarzları aile dostu değil. Birçok bekar ebeveyn ve çift kariyerli çiftin birleşimi, kişisel gelişime inanç ve kadın eşitliği, tek bir, hatta birkaç çocuk yetiştirmek için bile büyük pratik zorluklar yaratıyor. Bunlar iyi ve mükemmel değerler, ancak Batı Avrupa modernitesi, aile ve üreme gibi insani ve toplumsal temelleri de içerecek etkili yeni yollar geliştirmeyi başaramadı.

Afganlar, Pakistanlılar, Suriyeliler, Iraklılar, Çeçenler, Somalililer ve böyle sorunları olmayan diğerleri devreye giriyor. Kendi kendini gerçekleştiremeyen, eşit olmayan her kadın için 3-6 çocuk sahibi olmaktan mutluluk duyuyorlar. İsrail devleti gibi, Batı Avrupa hükümetleri de geçmişte çoklu doğumları çeşitli mali avantajlarla ödüllendirmek için programlar oluşturmuştu. Bu politika kendi genç çiftlerini hedefliyordu, ancak para -özellikle de sunulan mütevazı miktarlarda- asıl engel değildi, bu yüzden işe yaramadı. Ancak şimdi, kadınlarının rahimlerinden geçinen yabancı erkeklerden oluşan bir rant sınıfı yaratıyor.

Ve bu grup, Avrupa toplumuna katılmaya, uyum sağlamaya, entegre olmaya veya üretken olmaya karşı belirgin ve açık bir isteksizlik gösteriyor. Kendi alışıldık tarzlarında, aşağılık ve saf Avrupalı ​​ev sahiplerinin sırtından geçinmek için buradalar. Reddetme ve hatta düşmanlık tavrı sergiliyorlar; çalışmaya karşı çıkıyorlar ve suça eğilimliler; kuralları ve yasaları anlamaya çalışmak yerine, sistemle nasıl oynayacaklarını öğrenmeye odaklanmış durumdalar.

Avrupalı ​​merkez partilerin liderleri bunu biliyor, ancak kendilerini kapana kısılmış hissediyorlar. Sollarında, mülteciler veya göçmenlerle ilgili her şeyi mazur gören ve savunan, kendini beğenmiş siyasi doğruluk kanadı var. Sağlarında ise kamuoyunu kışkırtmaya hazır popülist milliyetçiler var. İstikrarın çıkarına inandıkları için, gerçekleri aktif olarak gizliyor, istatistikleri saklıyor veya çarpıtıyor ve sorunları geçici olarak açıklıyorlar. Bir şekilde işlerin sihirli bir şekilde düzeleceğini ve entegrasyonun gerçekleşeceğini umuyorlar. Bazı durumlarda bugün de sorunlu olan aynı milletlerden gelen göçmenlerin daha önceki başarılı deneyimlerine atıfta bulunarak teselli arıyorlar.

Aradaki fark sayılarda (önceki sayılar çok daha düşüktü), önceki göçmenlerin sınıf kökenlerinde (daha eğitimliydiler ve Batı değerlerine açıktılar) ve en önemlisi niyetlerinde (kabul görme, uyum sağlama ve başarılı olma arzusuyla gelmişlerdi) yatıyor. Mevcut göçmen grubunun uyum sağlama ve entegre olma niyetinde olduğuna dair hiçbir belirti yokken, çoğunun tam tersi bir hedef peşinde koştuğuna dair çok sayıda belirti var. Ve bu grubun ikinci neslinin daha iyi olmayacağına, aksine ilkinden çok daha sorunlu olacağına dair açık işaretler var.

Göstergelere ve rakamlara bakan herhangi bir tarafsız uzman, bu ayrım gözetmeyen Avrupa kitlesel göç deneyinin iyi sonuçlanma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyecektir. Tabii, tek istediğiniz topraklarınızda yaşayan bedenler, herhangi bir beden değilse. Ancak bir ulusun tanımı şudur: "ortak köken, tarih, kültür veya dil ile birleşmiş bir insan topluluğu olarak kabul edilen bir ülke." Göçmenler Avrupa nüfusunu artıracak, evet, ancak sakinler artık Avrupalı ​​olmayacak.

Ülkeniz aniden bambaşka bir geçmişe sahip, dilinizi konuşmayan, bambaşka bir tarih ve kültürün ürünü olan, sizinle ortak kökleri olmayan, size karşı nefret veya küçümseme besleyen, din değiştirmeye inanan yayılmacı bir dine bağlı ve giyim, yemek, içecek, davranış ve kadınların statüsü gibi temel konularda sizden çok farklı ilkelere sahip insanlarla dolup taşarsa, kararlılarsa ve ilkelerine uymanızı sağlamaya muktedirlerse, o zaman size göçmenler katılmamış demektir. İşgalci bir güç tarafından istila edilmişsiniz demektir.

Boşnaklar, başlangıçta memleketlerine dönmeye kararlıydılar ve dillerine uyum sağlayıp öğrenmekle pek ilgilenmemiş olabilirlerdi, ama hayır. Hâlâ spor salonlarındaki geçici barınaklarda yaşarken bile, çocuklarını yerel okullara gönderiyor ve kendilerini adayıp başarılı olmaları için onları teşvik ediyorlardı. O dönemde Viyana'da sosyolog olarak çalışıyordum ve bu süreci belgeliyordum. O toplu konaklamalarda, aile dolaplarının çocuklarının okul ödevleriyle süslendiğini, öğretmenlerinden altın bir yıldız gibi, büyük bir gurur kaynağı olduğunu çok iyi hatırlıyorum.

Suriyeliler, Afganlar ve Pakistanlılar ise belirli mahalle ve semtlerde toplanıp, bunları kendi memleketlerinin birer versiyonu haline getiriyorlar. Yine de bu endişe verici değil; birinci nesil göçmenler genellikle düşük kiralı bölgelerde kümeleniyor ve kısmi bir "ev" atmosferi yaratıyorlar. Ve bunlar yerel şehir hayatına olumlu bir şekilde uyum sağlayabilir. Almanya'daki Türk mahalleleri, marketlerindeki taze ürünler ve otantik kebaplarıyla herkes tarafından beğeniliyor. Amerikalılar ise Küçük İtalya'ları ve Çin Mahalleleri'ni ziyaret etmeyi seviyor. Bu arada, bu azınlık mahallelerinin sakinleri zamanla daha müreffeh ve daha sosyal hale geliyor.

Avrupa'nın yeni göçmen mahalleleri ise bambaşka bir konu. Paris'in tehlikeli, yasaklı, polislerin bile adım atmaya korktuğu banliyölerinden, Viyana, Stockholm, Frankfurt ve Oslo gibi şehirlerin çeşitli semtlerine kadar, bu bölgeler, sokak köşelerinde "nöbet tutma" tavrıyla takılan genç erkek çetelerinin yaşadığı düşmanlık bölgeleri. Bazı şehirlerde, kendilerini "Şeriat Polisi" ilan eden yelekler giymeye başladılar. Kadın grupları, genellikle hem bir bebek hem de yeni doğmuş bir bebek taşıyan bebek arabalarını iterek, yan korkuluklara çeşitli boyutlarda birden fazla kardeş asarak, tam veya orta derecede başörtüsüyle dolaşıyor.

Avusturyalılar, bazı mülteci ailelerin, aralarında tek bir ücretli çalışan bile olmadan, yalnızca birden fazla özel sübvansiyonu katmanlayarak aylık 9.000 Avro gelir elde etmeyi başardıklarını öğrenince şaşkına döndüler. Ömür boyu çalıştıktan sonra emekli olan Avusturyalıların ortalama emekli maaşı 2.500 Avro'dur. Ancak ekonomik boyut bunun sadece bir parçasıdır. Yerli nüfus, aile başına ortalama 1,2-1,8 çocukla kendini yenilemeyi başaramazken, göçmenler aile başına 3-6, hatta bazen daha fazla çocuk doğuruyorsa, o zaman nüfus değişimi birkaç on yıl içinde gerçek olur. Ve bu, liberallerin hayal ettiği neşeli " multikulti " renkli cennet olmayacak. Gri ve siyah bir başörtüsü ve bir dizi baskıcı davranış kuralı olacak ve kadınların kendi kaderini tayin hakkı ve eşitlik için oyun bitecek. Bugün Avrupalı ​​kadınlar, Taliban yönetimindeki Afgan kadınları için mi üzülüyor? Gözyaşlarını kendi kızlarına, torunlarına saklamalılar.

Avrupalıların tüm bu insanları kabul etme kararında ekonomik beklentiler baskın bir etkendi, o yüzden gelin bunun nasıl gittiğine daha yakından bakalım. Angela Merkel'in memnuniyetle karşılamasından on yıl sonra, Almanya'daki göçmenlerin yüzde 50'sinden azı çalışıyor. Daha mutlu edici istatistiklerle karşılaşabilirsiniz, ancak öyleyse, dikkatli bakın. Bunların Ukraynalıları ve AB dışındaki Doğu Avrupalıları, bazen de diğer AB ülkelerinden gelen yabancıları içerdiğini ve yarı zamanlı iş ve stajyerleri, yani sosyal yardımlara, sosyal konutlara ve diğer desteklere tamamen bağımlı olan ancak bulundukları yerin uygunluğunun devamı için bunu gerektirdiği için haftada birkaç saat çalışarak "gerekli şartları yerine getiren" kişileri de kapsadığını göreceksiniz.

Avusturya'da vatandaşlar arasında işsizlik oranı %5,7 iken, mülteciler arasında bu oran %31'in üzerinde. Ülkedeki sosyal yardım alanların %62,2'si göçmenlerden oluşuyor ve Entegrasyon Bakanı Claudia Plakolm'a göre bunların çoğu "genç ve çalışma kapasitesine sahip". Plakolm, "onları çalışmaya zorlayacak bazı önlemler alınmadığı sürece asla çalışmayacaklarını" da ekliyor. Fransa da benzer önlemler almaya çalıştı. Göçmenlerin dil kurslarına, mesleki eğitime ve danışmanlığa katılmayı ve 18 ay içinde ücretli bir işe girmeyi taahhüt eden "entegrasyon sözleşmeleri" imzalamaları, aksi takdirde vize statülerinin kaybedileceği belirtildi. 2024 yılında, Fondation pour L'innovation Politique sonuçları inceledi ve Afgan imzacıların yarısından fazlasının rahat bir şekilde çalışmaya devam ettiğini tespit etti.

Kasım 2025'te Avusturya Öğretmenler Sendikası çaresiz bir SOS çağrısı yaptı. Sendika başkanının belirttiğine göre, "sınıflarda bir kültür savaşı" ile karşı karşıyaydılar. Giderek artan sayıda öğrenci dil ediniminde başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda prensip olarak Almanca öğrenmeyi de reddediyordu. İşbirlikçi göçmen öğrenciler tehdit ediliyor, taciz ediliyor ve linç ediliyordu. Avusturyalı çocuklar, bazılarının dersleri anlayamadığı sınıflarda geri kalıyor ve erkek çocuklar kadın öğretmenleri dinlemeyeceklerini söylüyordu. Göçmen babalar, resmi müfredat yerine İslami içeriklerin öğretilmesini talep etmek için okulları ziyaret ediyordu.

İkinci Nesil Göçmenlerin Sorunu

Bu göçmen grubunun ikinci nesli, kendi kararları ve davranışlarıyla yükselişe geçmeyecek. Aksine, teröristlerin eleman edinmesine oldukça açık olduklarını kanıtlıyorlar. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da IŞİD bağlantılı tutuklamaların neredeyse üçte ikisi 13-19 yaşlarındaki göçmen gençleri içeriyordu. King's College London'da Güvenlik Çalışmaları profesörü olan Peter Neumann, 38'i genç olmak üzere 58 şüpheli tespit ettiği 27 yakın tarihli IŞİD bağlantılı komployu inceledi . Eleman edinme artık kapatılabilen radikal camilerde veya tutuklanabilen radikal vaizler tarafından yapılmıyor.

Bunun yerine, çevrimiçi olarak, sosyal medya platformları, şifreli mesajlaşma uygulamaları, oyun ortamları ve karanlık web forumları aracılığıyla gerçekleşir. Uzmanlar, dahil olan çok sayıda gencin, ilk temas ile saldırı planlamasına dahil olma arasındaki radikal olarak kısalan zaman çizelgesinin (önceden bir yıl veya daha fazla, şimdi birkaç hafta kadar kısa) ve göçmen kızların ve kadınların da katılmasının endişeyle karşıladığını belirtiyor. Almanya'da, yaklaşık 900 bu tür birey güvenlik kurumları tarafından aktif olarak izleniyor; bu, boyutu bilinmeyen bir buzdağının sadece görünen kısmı. Ancak terörizm uzmanları, her aktif IŞİD destekçisi başına ondan fazla sempatizan olduğunu varsayıyor. İzleme konusuna gelince, o kadar çok kuralla kısıtlanıyor ki etkili değil; son ölümcül saldırıların çoğu, zaten polisin radarında olan kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Mahkeme sistemi de göçmenler yüzünden bunalmış durumda. Sığınma talepleri veya vize başvuruları reddedilenlerin tekrar tekrar itiraz etme seçenekleri var ve sadece "ilk itiraz" bile mahkemeleri 16 aydan fazla meşgul ediyor; duruşmalar, tercüman tutulması, yabancı belgelerin mahkeme tarafından atanan uzmanlar tarafından yeniden değerlendirilmesi ve daha fazlası gerekiyor.

Hukuk sistemi de yeni bir yükle karşı karşıya: Birçok sığınmacı ve suç işlemekle suçlanan göçmen, görünüşte ima edildiğinden çok daha genç olduklarını iddia ediyor. Amaçları, şiddet suçları için bile daha kısa cezalar veya denetimli serbestlik uygulayan çocuk mahkemelerine girmek ve refakatsiz çocuklar için sağlanan birçok ek sosyal yardımdan yararlanmak. Kalın sesli, iri yapılı, kıllı, geniş omuzlu bir erkekle karşı karşıya kalan idari yetkililer ve mahkeme, 14 yaşında olduğu iddiasından şüphe duyabilir; ancak eğer belgeleri olmadan gelmişse veya -yaygın bir uygulama olarak- belgeleri varışta imha etmişse, iddiası çürütülmelidir.

Göçmen yanlısı solcu lobi, testlerin kapsamlı olmasını ve yalnızca doktor tarafından yapılan fiziksel muayeneyi değil, aynı zamanda kemik yoğunluğu testini, diş kayıtlarının incelenmesini ve köprücük kemiğinin BT taramasını da içermesini sağladı; bu da pahalı ve zaman alıcı bir işlem. Tüm bunlar mahkemeleri tıkıyor ve çocuk velayeti ve ziyaret sözleşmeleri veya iş yeri inşaat izinleri gibi kişisel açıdan büyük önem taşıyan sorunları çözmek için artık bir yıl veya daha fazla beklemek zorunda kalan vatandaşlardan hizmet alıkoyuyor.

Tüm bu sorunlar birikirken, Avrupa devletleri büyük ölçüde inkâr içinde kalıyor ve bunun sadece inişli çıkışlı bir entegrasyon meselesi olduğuna inanmaya devam ediyor. Almanya, göçmenleri mutlu kampçılar haline getirmek için eğlence ve eğitim, ödev yardımı ve toplum destek programlarına yılda bir milyar avrodan fazla para harcıyor. Bu programlar STK'lara devrediliyor. Fransa'da, gizli bir hükümet belgesi, bu STK'lardan bazılarının siyasi gündemlerini ve bağlantılarını ortaya çıkardı. Belge sızdırıldı.

Avrupalıların göçmenlerin ekonomilerini desteklemesini beklediğini hatırlıyor musunuz? Sadece Almanya'da göçmen desteğinin maddi maliyeti yılda 60 milyar avroyu buluyor. Emeklilik maaşlarını ödeyen bir grup yerine, onları kalıcı olarak almayı planlayan devasa bir yeni grup edindiler. Şimdi bir an için Avrupa'nın tüm bu kaynakları ülkelerini daha aile dostu hale getirmenin yollarını bulmaya harcadığını hayal edin. Herhangi bir genç Avrupalı ​​size sorunların nerede olduğunu söyleyebilir: Bir kreşte veya anaokulunda yer bulmak çok zor.

Çok az şirket işyerinde veya yakınında çocuk bakımı hizmeti sunuyor. Okul sonrası yeterli program yok. Evet, ücretli ebeveyn izni var, ancak bu sizi kariyer basamaklarından düşürebilir, özellikle de birden fazla kez kullanıyorsanız. Genç çiftler daha geç evleniyor ve hamileliği geciktiriyor; bu durum doğurganlık sorunlarına yol açıyorsa, özel tedaviler çoğu kişi için karşılanamaz hale geliyor. 60 milyar avro, yani sadece bir Avrupa ülkesinin göçmen bütçesinin sadece bir yılı için, daha sonraki uygulamalar için bazı yaratıcı çözümler geliştirilebileceğinden eminim.

Ama Avrupa medeniyetini baltalamanın ikinci taktiğine henüz gelmedik: Şiddet suçları ve cinsel terörizm.

Alman polisi verileri TVBZ adı verilen bir ölçüm yöntemi kullanıyor. Bu yöntem, belirli bir yılda Almanya'da 100.000 kişiden kaçının şiddet içeren bir suça (silahlı soygun, bıçaklama, saldırı gibi) karıştığını sayıyor. 2024 yılında Alman vatandaşı sayısı 163'tü. Başka bir deyişle, her 100.000 yerli Almandan 163'ü şiddet içeren bir suça karışmıştı. Şimdi mülteci ve göçmenlere geliyoruz. Ukraynalılar için bu sayı 443, Türkler için 538. Hazır mısınız? Iraklılar için bu sayı 1.606; Afganlar için 1.722; Suriyeliler için 1.740; ve Faslılar için 1.885.

Avrupa'nın kültürel değerlerine ve yaşamına en büyük zararı, bu şiddet suçlarının bir yönü, yani cinsel şiddetteki astronomik artış veriyor. Yasal durumunuzun belirsiz olduğu, henüz kendi ihtiyaçlarınızı ve geçiminizi karşılayamadığınız ve yerel yönetimlerin ve halkın iyi niyetine bağımlı olduğunuz yeni bir ülkeye yeni geldiğinizi hayal edin. Şimdi, o ülkenin kadınlarına cinsel saldırıda bulunmaya mı karar veriyorsunuz?

Uzaktan yakından aklı başında, yarı yarıya aklı başında hiç kimse bunu yapmaz; bu davranış anormaldir ve bir açıklama gerektirir. Elbette liberallerin, itaatsiz çırakları için birçok bahanesi var, ancak bunlar ikna edici değil ve utanç verici. Batı kur yapma görgü kurallarına alışkın olmayan, çok farklı bir kültürden biri bile, metro vagonlarında kadınların üzerine atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalışmanın doğru bir şey olmadığını bilir. Aynı zamanda, muhtemelen yardım çığlıkları atmamalılar. Tek bir makul yorum var: Bu, Batı yaşam tarzına yönelik kasıtlı ve sistematik bir saldırıdır.

Saldırının üç boyutu var: cinsel taciz, tecavüz ve toplu tecavüz. Ve iki taktiksel amacı var. İlk olarak, kendi kadınlarına bir ders niteliğinde: başörtüsü takın, ayrımcılığa maruz kalmayın, evinize bağlı kalın, itaatkar olun ve bu Avrupalı ​​kadınların eşitliğini ve özgürleşmesini hedeflemeyi aklınızdan bile geçirmeyin, yoksa size de onlara davrandığımız gibi davranırız. İkinci olarak, Avrupa kamusal alanını ve kamusal yaşamını kökten değiştiriyor ve özellikle kadınlar üzerinde ciddi bir etki yaratıyor.

İlk kademe sözlü ve fiziksel tacizden oluşuyor; laf atmalar veya tuhaf açılış cümleleri değil. Bunlar, genellikle gruplar halinde, kadınlara küfürle hakaret etmek ve fiziksel bütünlüklerini ihlal etmek için pusu kuran erkekler. Tercih edilen yerler tren istasyonları, tramvay ve metro gibi toplu taşıma araçları, parklar ve halka açık yüzme havuzlarıdır. İkinci kademede ise kızlara ve genç kadınlara saldırılıyor, dokunuluyor ve mayoları çıkarılıyor. 2025 yazında bu durum o kadar ileri bir boyuta ulaştı ki, bazı halka açık havuzlar, turist olduklarını kanıtlamadıkları sürece yabancılara yasak getirdi.

Toplu taşıma, Avrupa şehirlerindeki çoğu insanın günlük yaşamı için olmazsa olmazdır, bu nedenle bu alana odaklanmak özellikle etkili olmuştur ve kadınların hareket özgürlüğü ve yaşam kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Almanya'da yakın zamanda yapılan bir ankete göre, kadınların yarısından fazlası toplu taşımada kendilerini güvende hissetmediklerini bildirmiştir. Alman polisi tarafından yapılan bir anket, kadınların üçte ikisinin hava karardıktan sonra toplu taşımayı kullanmaktan korktuğunu ve akşam yolculuklarından kaçınmaya başladığını ortaya koymuştur. Başka bir deyişle, göçmenler, ev sahibi ülkelerinin kadın vatandaşlarına fiili sokağa çıkma yasağı ve psikolojik başörtüsü dayatmayı çoktan başarmışlardır.

Alman Sağlık Bakanı Nina Warken, "Alman kadınları artık kamusal alanın önemli bölümlerini yasak bölge olarak görüyor" diye yakınıyor ve bunun "kendilerini taciz eden ve fiziksel olarak saldıran, kadınların statüsünün Avrupa'dan çok farklı olduğu kültürlerden gelen göçmen erkeklerin varlığından kaynaklandığını" açıklıyor. "Almanya'da şiddet suçları artıyor ve şüphelilerin çoğu yabancı." Kadınların, artık kamusal alanda kendilerini güvende hissetmediklerinden, belirli rotalardan, yerlerden ve genel olarak trenle seyahat etmekten kaçındıklarından ve yanlarında biber gazı taşıdıklarından şikayet ettiklerini söylüyor.

Fransa'da, 2024 yılında toplu taşıma araçlarında fiili cinsel şiddete maruz kalan 3.374 kişi resmen kayıt altına alındı. Bu sayı, bir önceki yıla göre %6, 2016'dan bu yana ise %86 artış gösterdi (2014-2016 yılları en fazla mülteci akınının yaşandığı yıllardı). Paris bölgesindeki kadınların yaklaşık %70'i toplu taşıma araçlarında en az bir kez cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi. Aynı durum, yetkililerin bir yılda 11.000'den fazla benzer olay kaydettiği Birleşik Krallık için de geçerli.

Bu savaşta atılan ilk kurşun Köln 2016'da atıldı. Katedralin önündeki geleneksel yılbaşı etkinliğine giden kadınlar -Times Meydanı'nda topu düşürmeye eşdeğer- mülteci ve göçmen çeteleri tarafından pusuya düşürüldü. Kadınlar, onlara saldıran, onları yakalayan, kıyafetlerini çıkaran ve onları cinsel taciz için etrafta dolaştıran ve aynı zamanda onları soyan çeteler tarafından pusuya düşürüldü. Polis kuvvetleri daha sonra bu tek taraflı savaşa 1.000'den fazla erkeğin katıldığını tahmin etti ve bunların çoğunlukla Kuzey Afrikalı ve Arap sığınmacılar olduğunu tespit etti. Başka bir ülkede, hoşgörüyle yaşayan ve geldikten iki yıl veya daha az bir süre sonra toplu bir cinsel saldırı hazırlamak için ne tür erkekler bir araya gelir? Başka bir topluma savaş ilan eden türden erkekler.

Bu beklenmedik ve eşi benzeri görülmemiş olay karşısında sayıca çok az olan ve adeta felç olmuş polis, düzeni sağlamakta veya kadınları savunmakta tamamen başarısız oldu. Ertesi sabah, her şeyin bir anda bitmesini umarak şehir yönetimi, yılbaşı etkinliğinin "büyük ölçüde barışçıl" olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Ancak basın, kadınların polise verdiği yüzlerce ihbarı hemen öğrendi ve haber ortaya çıktı. Saldırı, internet üzerinden ve sosyal medya aracılığıyla planlanmış ve koordine edilmişti; bu saldırının elebaşları en ufak bir adli tıp çalışmasıyla tespit edilebilir, iletişimleri izlenebilir ve olaya karışan erkeklerin önemli bir kısmı hesap verebilirdi; ancak böyle bir şey olmadı. Sizi, Suudi Arabistan'da 1.000 yabancı işçinin ülkenin kadınlarına böyle bir saldırı düzenlemeye karar verdiğini hayal etmeye davet ediyorum. Bu adamlardan biri olmak istemezdiniz. Ve bu bir kereden fazla olmazdı.

Ancak Almanya'da yetkililer bahaneler uydurmayı seçtiler (sarhoştular; kadınlarla etkileşime girmeye alışık değillerdi; zamanla daha medeni olacaklardı). Bu tür bir saldırganlığa göz yummak göçmenler tarafından devam etme izni olarak algılandı ve bu tür davranışlar o zamandan beri yaygınlaştı ve Avrupalı ​​kadınlar üzerinde yıkıcı etkilere sahip oldu. Araştırma kuruluşu PLAN'ın 2020'de Frankfurter Allgemeine'de yayınlanan bir raporunda, Berlin, Hamburg, Münih ve diğer yerlerde 14 yaş ve üzeri kız çocukları ve kadınlar, kamusal alanlarda tehdit edilme, takip edilme, hakaret edilme ve elle taciz edilme deneyimlerinin kataloglarını sıraladılar. Alman polisinin yaptığı bir araştırmada, kadınlar kamusal alanlardaki varlıklarını ya tamamen ya da hava karardıktan sonra azaltmaya başladıklarını söylediler.

Polis araştırması, "sürücüye yakın bir koltuk bulmaya çalışın" ve "saldırıya uğrarsanız, yardım için diğer yolcuları aramaktan çekinmeyin" gibi "faydalı ipuçları" ile sona erdi. Bu tavsiye acıklı, utanç verici ve görev ihmaline yakın. Ağustos 2025'te, Dresden'de tam da bu durum yaşandı ve 21 yaşında cesur bir Amerikalı turist, daha sonra Suriyeli göçmen oldukları anlaşılan erkekler tarafından saldırıya uğrayan iki kadına yardım etti. Silahlı saldırganlar ona saldırdı ve onu bıçakladı; ağır yaralarla kurtuldu. Bunlar askeri operasyonlar; bunlar milislerin kamusal alanı ele geçirip, karşılık verme gücü en az olanlara korkakça ve asimetrik bir saldırı yoluyla "düşman" sivillere hükmettiği operasyonlar.

Bir sonraki seviye: tecavüz. İsveç'te tecavüzden hüküm giyenlerin neredeyse üçte ikisi (%63) göçmen kökenlidir, yani birinci veya ikinci nesil göçmenlerdir. Fransa'da, 2023 Paris verileri, hüküm giyen tecavüz faillerinin %77'sinin göçmen olduğunu göstermiştir. İtalya'da, 2022 ISTAT verilerine göre, cinsel şiddet suçlamasıyla ihbar edilen veya tutuklananların orantısız bir şekilde %42,2'sini göçmenler oluştururken , nüfusun yalnızca %8,9'unu göçmenler oluşturuyordu.

Bir sonraki tırmanış: toplu tecavüz. Bu suç, barbarlar gelmeden önce Avrupa'da neredeyse bilinmiyordu. Almanya'da göçmenler nüfusun yaklaşık yüzde 10 ila 12'sini oluşturuyor, ancak Bundeskriminalamt verilerine göre tüm toplu tecavüz vakalarının yüzde 50 ila 55'iyle ilişkilendiriliyorlar. Avusturya'da, 17 kişilik bir çete yakın zamanda 12 yaşında bir kıza defalarca tecavüz etmekle suçlandı. Olayı videoya çektiler, video mahkemede gösterildi ve kızın onlara durmaları için yalvardığını duyabiliyordunuz. Siyasi yorumcu Gerald Grosz bu davranışı "hepimize yönelik bir saldırganlık mesajı" olarak nitelendirdi. Ancak liberaller ve sol, medeniyetlerini kör hoşgörü ateşinde yakmaya kararlı.

Avrupalılar, hüküm giymiş suçluları, hatta sığınma talepleri incelenip reddedilmiş, temyiz edilmiş ve görevden alınmış kişileri bile etkili bir şekilde sınır dışı edemediklerini kanıtlıyor. Saldırganlar yakında vatandaşlığa sahip olacak ve tamamen, geri alınamaz bir şekilde sınır dışı edilecekler. Norveç gibi bazı ülkeler, çifte vatandaşlığı olan kişileri yasal olarak sınır dışı edebiliyor; bu yasa, diğerleri tarafından da ciddiyetle ele alınmalı.

Genel olarak, çabalar, birinin ıslak mendille tankı durdurmaya çalışmasıyla eşdeğer. Avrupa Parlamentosu'nun dört üyesi, "Avrupalı ​​Kadınların Güvenliğini Zayıflatan Kitlesel Göç Hakkında Karar"ı sundu. Güzel bir eylem, ancak belirli talepler içermiyor ve yalnızca bir "eylem planı" çağrısında bulunuyor.

Avrupa Göçmenlik Sistemi Nasıl Reform Edilir?

Bariz çözümleri görmek o kadar da zor değil; ancak bunlar hızla uygulanmadığı takdirde çok geç olacak.

1. Hukukun üstünlüğünün titizlikle uygulanması. Suç işlerseniz, dışarıdasınız. Sığınma veya vize almaya uygun bulunmazsanız, dışarıdasınız. Belgelerinizi tahrif ederseniz, yaşınızı veya kimliğinizi açıkça yanlış beyan ederseniz, IŞİD ile bağlantınız varsa, ciddi hafifletici sebepler olmadan belirli bir süre sonra maddi olarak kendi kendine yetemezseniz, dışarıdasınız.

2. Çocuk yardımlarını sonlandırın. En azından ikinci çocukla sınırlandırın.

3. Suçluların uyruklarını medyada ve yayınladığınız polis ve mahkeme istatistiklerinde gizlemeyi bırakın. Bir sorunu anlamadan çözemezsiniz ve gerçekler olmadan da çözemezsiniz. Böylesine açık ve mevcut bir tehlikeyi halktan saklamayı nasıl haklı çıkarıyorsunuz? Ülkeleri ve güvenlikleri söz konusu ve bunu bilmeye (ve öfkelenmeye) hakları var. Bu, işgalci güçlerin bir parçası olmak istemeyen göçmenler için de daha iyi. İftira ve ifşa, topluluklarını ve liderlerini durumu kontrol altına almak için alınacak önlemler konusunda iş birliği yapmaya teşvik edebilir.

Kendi ülkelerinin de hesap vermesi gerekiyor. İronik bir şekilde, şimdiye kadar tam anlamıyla harekete geçen tek grup, suçlularını ve suçlularını geri almaya hazır olduklarını ilan eden Afgan Taliban'ı. Liberaller, "Ama insanları böylesine ıssız yerlere geri gönderemezsiniz," diye itiraz ediyor. Evet, eğer sığındıkları yerin güvenliğini, misafirperverliğini ve kurallarını takdir etmek yerine, bu ıssızlığı Avrupa'ya dayatmanın aktif aktörleriyseler, gönderebilirsiniz.

4. Toplu taşımaya yoğun bir güvenlik önlemi alın. Kadın vatandaşlarınızın hareket özgürlüğünün fiziksel tehditlerle kısıtlanması kabul edilemez. Suçluları tutuklayın. Örnek teşkil etmesi için birkaçını sınır dışı edin.

5. Ulusal yasalarınız, hem sizin vatandaşlığınıza hem de ikinci bir vatandaşlığa sahip suçluları sınır dışı etmenize izin vermiyorsa, böyle bir yasa çıkarın. Ciddi olduğunuzu göstermek için birkaç kişiyi sınır dışı edin.

6. Liberallerin ve Sol'un -beşinci kolunuz- hayatta kalmanızı sabote etmesine izin vermeyin. Bu noktada, Sol, demokratik değerleriniz için sağdan daha tehlikelidir, çünkü göçmenlerin oluşturduğu tehlikeleri ele almak için ciddi adımlar atarsanız, bu konuda sadece sağa yönelen seçmenler tekrar ortaya dönecektir. Oysa Sol'un eylemlerinizi felç etmesine izin vermeye devam ederseniz, sağ güçlenecektir. Bu aynı zamanda, gelecekte daha aklı başında ve koalisyona hazır hale gelebilecek liberaller için bir uyarı niteliğinde olabilir.

7. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, partisinin gençlik kolu Junge Union ile büyük bir anlaşmazlık içinde . Merz, önerdiği artırılmış emeklilik bütçesini desteklemeleri için onları zorluyor. Durum bundan daha sembolik olabilir mi? Hükümetleri, hayatın başlangıcı yerine yalnızca son aşamasını finanse etmeye odaklanmış durumda. Gençlerinizle birlikte iş-yaşam entegrasyonu ve genç aileler için lojistik destek planları geliştirin, emeklilik maaşları kendiliğinden hallolacaktır.

Umut var mı? Belki biraz. 2024 itibarıyla Avrupa kurumları, göçmen suçluluğu ve işsizlik verilerini kamuoyuna açık hale getirmeye başladı. Öğretmen sendikalarından Alman Can Kurtaranları Derneği'ne ve polise kadar birçok sosyal örgüt ve kurum, sorunun dramatik doğası hakkında konuşuyor ve politikacıları harekete geçmeye çağırıyor.

12 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğraması davası kamuoyunda büyük tepkiye yol açtıktan sonra Avusturya Yüksek Mahkemesi, suçlamaların düşürülmesi kararını bozdu ve davayı yeniden görüşecek.

Merz, aylak aylak dolaşan, tehditkâr yabancı çetelerinin ve suç oranlarındaki artışın "şehirlerin ruhuna" verdiği zararı anlatan bir konuşma yaptı. Elbette solcular ve liberaller tarafından hemen ırkçı olarak eleştirildi; çünkü görünüşe göre aylak aylak dolaşan, tehditkâr erkek çeteleri ve suç oranlarındaki artış, hoş karşılanması gereken bir çeşitlilik biçimi, Kumbaya. Üç kelimelik cevabı mükemmeldi: "Kızlarınıza sorun," dedi.

Avrupa hükümetleri nihayet niteliksiz ve suçlu göçmenlerin ve sığınmacıların daha hızlı sınır dışı edilmesini görüşüyor ve vatandaşlarına bu konuda söz veriyor. Asıl engelleri ise, şimdiye kadar bu yöndeki birçok girişimi engelleyen AB. Aciliyet bundan daha büyük olamazdı. Avrupa, eğer hâlâ yapabiliyorsa, bu işgalci gücü hâlâ yapabiliyorken sınır dışı etmelidir.

Kaynak: National Interest