Emine Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin çocukların hayatında bıraktığı izlere dikkat çekerek şehit öğretmenleri rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:
"Bazen bir sözle bir hayali filizlendiren, bazen bir dokunuşla bir geleceği değiştiren tüm öğretmenlerimizin gününü gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerinin hayallerine kanat olan her öğretmenimize teşekkür ediyor, yüreklerde ölümsüzleşen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum."
