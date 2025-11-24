İSKİ İstanbullu ile dalga geçti: Musluklardan akan kirli su sağlığa zararlı değil!
İstanbul'da son zamanlarda musluklardan akan kirli sular vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, duruma en kısa sürede çözüm bulunmasını isterken İSKİ’den İstanbullularla dalga geçer gibi açıklama geldi.
İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 2 aydır suların kirli bir şekilde akması vatandaşların tepkisine neden oldu. Durumu videoya çekerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını beklediğini belirtti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) konuya ilişkin tuhaf bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sayın ilgili, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır" denildi.
