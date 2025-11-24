  • İSTANBUL
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
İSKİ İstanbullu ile dalga geçti: Musluklardan akan kirli su sağlığa zararlı değil!
Gündem

İSKİ İstanbullu ile dalga geçti: Musluklardan akan kirli su sağlığa zararlı değil!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İSKİ İstanbullu ile dalga geçti: Musluklardan akan kirli su sağlığa zararlı değil!

İstanbul'da son zamanlarda musluklardan akan kirli sular vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, duruma en kısa sürede çözüm bulunmasını isterken İSKİ’den İstanbullularla dalga geçer gibi açıklama geldi.

İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 2 aydır suların kirli bir şekilde akması vatandaşların tepkisine neden oldu. Durumu videoya çekerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını beklediğini belirtti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) konuya ilişkin tuhaf bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sayın ilgili, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır" denildi.

Şeyh Said ve Seyid Rıza’yı idam sehpasında gösteren biblonun satışı durduruldu: Nefrete yasak!

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre! Hızlı tren ağı 11 ilden 27 ile çıkıyor

Desticiden Terörsüz Türkiye açıklaması: Cumhur ittifakının niyetinden şüphe duymam ama tasması ABD’nin, İsrail’in elinde olanlara güvenmiyorum!

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!

Avrupa ülkesi ‘intihar hakkı’ için referanduma gitti! Oyların yüzde 98’i sayıldı, sonuçlar açıklandı

