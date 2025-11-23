  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Dünya Avrupa ülkesi ‘intihar hakkı’ için referanduma gitti! Oyların yüzde 98’i sayıldı, sonuçlar açıklandı
Dünya

Avrupa ülkesi ‘intihar hakkı’ için referanduma gitti! Oyların yüzde 98’i sayıldı, sonuçlar açıklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa ülkesi ‘intihar hakkı’ için referanduma gitti! Oyların yüzde 98’i sayıldı, sonuçlar açıklandı

Ölümcül hastalığı olanlar için Slovenya meclisinden oy çokluğuyla kabul edilen ve halk arasında ‘intihar hakkı yasası’ ismiyle anılan "destekli ölüm yasasına" ilişkin yapılan referandumda, halkın yüzde 53'ü yasaya hayır dedi.

Slovenya Meclisinin temmuzda kabul ettiği yasa kapsamında düzenlenen referandumda, Slovenyalılar "destekli ölüm yasasına" destek verip vermedikleri konusunda oy kullandı.

Slovenya Seçim Komisyonunca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 98'i sayıldı.

Halkın yüzde 53,3'ü yasaya karşı çıkarken, yüzde 46,7'si destek verdi.

KABUL EDİLMEDİ

Ulusal medya, referandumun resmi olmayan sonuçları ışığında yasanın kabul edilmediğini belirtti.

Resmi sonuçların ise 4 Aralık'tan sonra açıklanması bekleniyor.

Ülkede birçok tartışmayı da beraberinde getiren yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verileceği açıklanmıştı.

Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen ve bağlayıcılığı olmayan referandumda ise halkın yüzde 55'i destekli ölüm için "evet" oyu kullanmıştı.

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre! Hızlı tren ağı 11 ilden 27 ile çıkıyor
Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre! Hızlı tren ağı 11 ilden 27 ile çıkıyor

Gündem

Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre! Hızlı tren ağı 11 ilden 27 ile çıkıyor

Desticiden Terörsüz Türkiye açıklaması: Cumhur ittifakının niyetinden şüphe duymam ama tasması ABD’nin, İsrail’in elinde olanlara güvenmiyorum!
Desticiden Terörsüz Türkiye açıklaması: Cumhur ittifakının niyetinden şüphe duymam ama tasması ABD’nin, İsrail’in elinde olanlara güvenmiyorum!

Gündem

Desticiden Terörsüz Türkiye açıklaması: Cumhur ittifakının niyetinden şüphe duymam ama tasması ABD’nin, İsrail’in elinde olanlara güvenmiyorum!

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması
Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Gündem

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!
Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!

Dünya

Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23