Avrupa ülkesi ‘intihar hakkı’ için referanduma gitti! Oyların yüzde 98’i sayıldı, sonuçlar açıklandı
Ölümcül hastalığı olanlar için Slovenya meclisinden oy çokluğuyla kabul edilen ve halk arasında ‘intihar hakkı yasası’ ismiyle anılan "destekli ölüm yasasına" ilişkin yapılan referandumda, halkın yüzde 53'ü yasaya hayır dedi.
Slovenya Meclisinin temmuzda kabul ettiği yasa kapsamında düzenlenen referandumda, Slovenyalılar "destekli ölüm yasasına" destek verip vermedikleri konusunda oy kullandı.
Slovenya Seçim Komisyonunca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 98'i sayıldı.
Halkın yüzde 53,3'ü yasaya karşı çıkarken, yüzde 46,7'si destek verdi.
KABUL EDİLMEDİ
Ulusal medya, referandumun resmi olmayan sonuçları ışığında yasanın kabul edilmediğini belirtti.
Resmi sonuçların ise 4 Aralık'tan sonra açıklanması bekleniyor.
Ülkede birçok tartışmayı da beraberinde getiren yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verileceği açıklanmıştı.
Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen ve bağlayıcılığı olmayan referandumda ise halkın yüzde 55'i destekli ölüm için "evet" oyu kullanmıştı.
