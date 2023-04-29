Ünlü rapçi hapishanede ölü bulundu!

Soledad Eyalet Hapishanesi'nde tutuklu bulunan ABD'li rapçi MoneySign Suede, hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Suede, hapishanenin duşunda bıçaklanarak öldürüldü.

MoneySign Suede'nin vefat haberi avukatı Nicholas Rosenberg tarafından Los Angeles Times'a yapıldı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında iki ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan MoneySign Suede'nin gece yapılan sayımda hücresinde olmadığının anlaşıldığı ve arama sırasında duşta ağır yaralı halde bulunduğu belirtildi.

Boynundan bıçaklandığı anlaşılan rapçinin, kısa bir süre sonra hayata veda ettiği aktarıldı. Suede'nin vefatıyla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Asıl adı 'Jaime Brugada Valdez' olan ünlü rapçi, 'Back to the Bag' şarkısıyla YouTube'da 7 milyondan fazla izlenme almıştı.