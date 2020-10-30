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Gündem Ünlü profesörden çok önemli deprem uyarısı!
Gündem

Ünlü profesörden çok önemli deprem uyarısı!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, artçıların 6 büyüklüğünde olabileceğini söyledi. Ersoy, artçıların büyüklüğünden dolayı daha fazla binanın zarar görebileceğini de ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:05:00 -
Ünlü profesörden çok önemli deprem uyarısı!

Ege'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İstanbul'da dahi hissedildi. İzmir'de Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı bildiriliyor.

Depremin ardından ünlü Profesör Şükrü Ersoy çok önemli uyarılarda bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Şükrü Ersoy, artçıların 6 büyüklüğünde olabileceğini söyledi. Ersoy, binaların da zarar görme ihtimaline de değindi.

Şükrü Ersoy, "Artçılar yaşanacak, kesin yaşanacak. Hatta bu artçıların bazıları 6'ya yakın büyüklükte olabilir. Bu da demektir ki, 6,6'da hasar görmüş bir yapı artçı depremlerde daha fazla hasar alabilir hatta yıkılabilir. Dolayısıyla hasarlı bir eve vatandaşların girmemesi gerek." dedi.

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