  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB karıştı! Meloni'nin iddialarına jet cevap

Ukraynalı mülteciler o ülkeye gidiyor: Belediye verilen sosyal yardımları tartışılmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir bayram daha buruk

Bir rekor daha: Antalya Havalimanı'ndan ilan duyurusu yapıldı!

Tuzla Piyade Okulu'ndaki cuntacı teğmen böyle kıvırdı

En düşük emekli maaşında tahminler değişti

Bunlar nasıl hacı adayı? Mekke'de Türkiye'ye karşı büyük alçaklıkhttps://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bunlar-nasil-haci-adayi-mekkede-turkiyeye-karsi-buyuk-alcaklik-86440

Macron'un seçim kararı: Macron tehlikeli bir oyun oynuyor !Fransız borsasını vurdu!

Türkiye'nin ünlü adasından kahreden haber! Koca ada yanarak kül oldu

Önce yapımına sonra ismine karşı çıkmışlardı! "Köprülerin Sultanı" rekor kırdı
Yerel Ünlü pilavcıda “bedava yemek” kavgası kamerada
Yerel

Ünlü pilavcıda “bedava yemek” kavgası kamerada

Yeniakit Publisher
2024-06-18 10:07:30 - 2024-06-18 10:07:30

Beşiktaş’taki ünlü pilavcıda çiçekçilerle çalışanlar arasında “bedava yemek” kavgası çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki ünlü pilavcıda seyyar çiçekçilerle çalışanlar arasında iddiaya göre “bedava yemek” kavgası çıktı. Kavga anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisinin müdahale ettiği olayda taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda seyyar çiçek satıcıları, iddiaya göre ünlü pilavcıya gelerek “bedava yemek” istedi. Çalışanların reddetmesi üzerine satıcılarla aralarında tartışma çıktı.

Bedava yemek isteyince kavga çıktı

Kavgaya dönüşen olayda, çalışanlar ile çiçekçiler birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavga için olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş polisi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Yerel

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kavgaya bahane lazım! Son 1 adet kıyafet için olanlara inanamayacaksınız
Kavgaya bahane lazım! Son 1 adet kıyafet için olanlara inanamayacaksınız

Yerel

Kavgaya bahane lazım! Son 1 adet kıyafet için olanlara inanamayacaksınız

Çorumda 2 grup arasında kanlı kavga
Çorumda 2 grup arasında kanlı kavga

Yaşam

Çorumda 2 grup arasında kanlı kavga

Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Yerel

Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23