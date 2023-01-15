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Medya Ünlü oyuncuya dolandırıcı şoku! Yok artık daha neler...
Medya

Ünlü oyuncuya dolandırıcı şoku! Yok artık daha neler...

75 yaşındaki oyuncu Erdal Özyağcılar ile eşi Güzin Özyağcılar evlerine tadilat yaptırmak istedi. Özyağcılar çiftinin anlaştığı usta 80 bin TL para almasına rağmen tadilat için gelmeyince ünlü çift soluğu karakolda aldı. 80 bin TL alan ve bir daha ünlü çiftin telefonlarını açmayan tadilat ustası Yılmaz K., eşinin rahatsızlandığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 15:23:00 -
Ünlü oyuncuya dolandırıcı şoku! Yok artık daha neler...

75 yaşındaki  oyuncu Erdal Özyağcılar ile eşi Güzin Özyağcılar evlerine tadilat yaptırmak istedi. Özyağcılar çiftinin anlaştığı usta 80 bin TL para almasına rağmen tadilat için gelmeyince ünlü çift soluğu karakolda aldı. 80 bin TL alan ve bir daha ünlü çiftin telefonlarını açmayan tadilat ustası Yılmaz K., eşinin rahatsızlandığını öne sürdü.

Birlikte yarım asırı deviren oyuncular Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar çifti yaşadıkları olayla neye uğradıklarını şaşırdılar.

Özyağcılar çifti evlerindeki tadilat için anlaştıkları tadilatçıya paralarını kaptırdı. Özyağcılar çiftinin polis merkezine giderek ihbarda bulunduğu usta Yılmaz K. ise "Eşim hastalandı" diyerek kendisini savundu.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki evlerinde tadilat yapmak isteyen ünlü çift, eskiden çalıştıkları yapı ustası Yılmaz K. ile iletişime geçti. Ünlü sanatçı ustayla boya, badana ve tamirat işlemleri için 90 bin liraya anlaştı.

İşe başlamak üzere 60 bin lira gönderdiği 46 yaşındaki Yılmaz K., bir süre sonra alınacak malzemeler için 20 bin lira daha talep etti.

İstek üzerine genç adamın banka hesabına paraları gönderen ünlü sanatçı, bir süre sonra genç adamı arasa da ulaşamadı.

İhbar sonra başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Yılmaz K., hastalanan eşinin hastanede tedavi gördüğü için işe başlayamadığını ifade etti. Parayı iade edeceğini ve artık işi yapmayacağını belirten Yılmaz K., eşinin gördüğü tedavi nedeniyle işini yapamadığını ve suçsuz olduğunu kaydetti. Soruşturma sürüyor.

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