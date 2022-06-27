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Yerel Ünlü oyuncunun 10 yaşındaki oğlu kaza yaptı
Yerel

Ünlü oyuncunun 10 yaşındaki oğlu kaza yaptı

Ünlü oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu, 230 bin dolarlık kiralık araçla, son model bir araca çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 15:52:00 -
Ünlü oyuncunun 10 yaşındaki oğlu kaza yaptı

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck, araç kiralama şirketinden kiraladıkları 230 bin dolar değerindeki aracı park yerinden çıkarması için 10 yaşındaki oğlu Samuel'e direksiyon başına geçmesi için izin verdi. Samuel direksiyon başında aracı geri geri park yerinden çıkarmak isterken park halindeki lüks bir araca vurdu.

Ben, oğlunun kaza yaptığını görünce hemen müdahale edip aracın motorunu kapattı. Samuel, araçtan inerken Ben kendisine sarılıp sakinleştirdi.

Kazadan sonra yürüyerek şirketten uzaklaştılar.

Araçta ne kadar hasar meydana geldiği bilinmiyor.

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