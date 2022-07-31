Ünlü oyuncudan Seda Sayan'a şok küfür! Ağızlar açık kaldı

59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, 7. evliliğini yaptığı kendisinden 25 yaş küçük müzisyen eşi Çağlar Ökten'in sahnesini kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte izlemeye gitti. Sayan, eşinin konserinde 'Hicom' diye hitap ettiği kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek attı. Sayan'ın kayınvalidesiyle birlikte çekilen görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu. Bir Instagram sayfasında Sayan ve kayınvalidesi Hicran Ökten'in görüntüleri paylaşıldı. Oyuncu Ali Erkazan ise o görüntülere şoke eden bir yorumda bulundu. Sayan'ın sürekli aşk hayatıyla gündeme gelmesine sinirlenen Ali Erkazan, ''Ya bi s.... git hayatımızdan'' dedi. Ünlü oyuncu, yaptığı yorumla görenleri şoke etti.