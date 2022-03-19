Ünlü oyuncudan acı haber

Rusya'nın Ukrayna üzerindeki bitmek bilmeyen işgal hareketleri dünya gündemi derinden sarsmaya devam ediyor. Ukrayna'nın sivil yerleşkelerinde Rusya saldırıları sonucu can kayıpları artarken Ukraynalı ünlü oyuncu Oksana Shvets fırlatılan roketlerin kurbanı oldu.

2022 Şubat ayında Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal hareketlerine devam eden Rusya, sivil yerleşkelere saldırıp can kayıplarına sebep olmaya devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna'ya ardı arkası kesilmeyen ve rasgele atılan roketlerin kurbanı olan masum insanlar arasında Ukraynalı ünlüler de var. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın Irpin şehrinde saldırılara hedef olan şarkıcı ve bestekar Pasha Lee'nin hayatını kaybetmesinin ardından oyuncu Oksana Shvets'in de ölüm haberiyle, Rusya bir kez daha işgalci yüzünü göstermiş oldu. Hem beyaz perde de hem de tiyatro sahnelerinde yer alan oyuncu Rusya tarafından fırlatılan bir roket, oyuncu Oksana Shvets yaşadığı apartmana isabet etti.

"Ukrayna'nın Onur Sanatçısı" ödülüne sahipti

Rusya'nın Ukrayna üzerinde gerçekleştirdiği işgal saldırılarında 67 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü oyuncu Oksana Shvets 'Ukrayna'nın Onur Sanatçısı' ödülüne layık görülmüştü.