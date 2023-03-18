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Dünya Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Dünya

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

ABD'li ünlü oyuncu Lance Reddick bu sabah Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 10:32:00 -
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

TMZ'nin haberine göre, Fringe ve The Wire gibi popüler televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan ve John Wick film serisinde Charon karakterine hayat veren ABD'li ünlü oyuncu Lance Reddick hayatını kaybetti.

Lance Reddick, 31 Aralık 1962'te ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore şehrinde doğdu. Reddick, önce Baltimore Friends School'a gitti. Ardından, Peabody Hazırlık Enstitüsü'nde müzik ve Walden Okulu'nda müzik teorisi ve kompozisyon öğreten bir yaz programı okudu. Rochester Üniversitesi'ndeki Eastman Müzik Okulu'na katıldıktan sonra, 1980'lerde Boston, Massachusetts'e taşındı ve 1991'de Yale Üniveristesi Drama Okulu'na kaydoldu.

Reddick 2014'te çıkan aksiyon gerilim filmi John Wick'te Charon olarak yer aldı, bu rolü iki devam filminde de canlandırdı. Temmuz 2021'de Reddick'in John Wick: Chapter 4'teki rolünü tekrar oynayacağı doğrulandı. 2014'te çıkan video oyunu Destiny'de Commander Zavala karakterini seslendirdi.

Yine 2014 yılında Amazon Prime serisi Bosch'ta Chief Irvin Irving rolünü canlandırmaya başladı. Oynadığı üç büyük dizide edindiği Polis müdürü rolü olarak dizide rollerini karşılaştıran Reddick, The Wire'daki karakteri Daniels'ın 'kalbinde bir polis' olduğunu belirtti. Fringe karakteri Broyles 'bir asker' iken, Irving 'özgün bir politikacı' şeklinde karşılaştırmalar yaptı.
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